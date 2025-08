Wanessa Camargo presta homenagem no aniversário da avó: 'A alma que nos une'

A cantora Wanessa Camargo escreveu uma bela mensagem para a avó paterna, dona Helena Camargo, que completou 81 anos neste sábado (2)

Wanessa Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua avó, dona Helena Camargo, mãe de Zezé Di Camargo, que está completando 81 anos de vida neste sábado, 2.

Em seu perfil oficial, a cantora e ex-BBB compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a aniversariante e também recordou uma foto em que ela e os dois filhos, José Marcus e João Francisco, estão com Helena e seu Francisco, que morreu em 2020, aos 83 anos.

Na legenda da publicação, Wanessa escreveu uma bela mensagem. "Dona Helena, nossa matriarca, nossa força, nosso coração! A senhora é a alma que nos une, que nos ensina sobre amor, fé, trabalho e resiliência", disse ela no começo do texto.

A cantora também rasgou elogios para a avó. "Como primeira neta, tenho um orgulho imenso de carregar um pedacinho da sua história em mim. O seu olhar doce, a sua força silenciosa, sua sabedoria simples, mas profunda… tudo em você é inspiração", acrescentou.

"Obrigada por ser esse alicerce firme e, ao mesmo tempo, tão amoroso. Hoje celebramos a sua vida e tudo que a senhora representa para nós. Feliz aniversário, vó! Te amo", declarou a famosa ao terminar a homenagem.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações para dona Helena nos comentários. "Feliz aniversário para sua vovó. Muita saúde e felicidade", disse um seguidor. "Parabéns, feliz aniversário, dona Helena", escreveu outro. "Um exemplo de mulher, felicidades", falou um fã. "Lindezas! Felicidades e muita saúde pra ela", comentou mais uma.

Wanessa Camargo é confirmada em nova edição da dança dos famosos

A TV Globo já começou a revelar os nomes da nova edição do 'Dança dos Famosos'! E, na manhã desta sexta-feira, 1º, a primeira artista confirmada no quadro do 'Domingo com Huck' foi Wanessa Camargo, cantora e ex-participante do BBB 24.

O anúncio oficial aconteceu nas redes sociais da emissora e surpreendeu o público, que não escondeu a ansiedade em ver a performance de Wanessa na dança. Diversas celebridades e fãs da artista também celebraram a novidade.

"Uau! Wanessa dança, hein! Curti", escreveu a apresentadora Tati Machado, campeã da edição 2024. "Para tudo!", declarou a atriz Priscila Fantin, vencedora do 'Dança dos Famosos 2023'. "Vai arrasar!", comentou Michel Nogueira, ex-colega de reality show de Wanessa Camargo.

Ao site 'Gshow', a cantora não escondeu a animação e revelou que está se preparando para arrasar no palco: "Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo", disse ela.

