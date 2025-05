Virginia Fonseca se declara para irmão em aniversário: 'Te amo'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez questão de homenagear seu irmão William Gusmão, que está fazendo aniversário

Nesta quarta-feira, 14, William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, está fazendo aniversário. Mesmo longe, a digital influencer fez questão de homenageá-lo.

Em suas redes sociais, Virginia compartilhou uma foto em que o irmão aparece sorridente usando um chapéu de cowboy e se declarou para ele.

"Hoje é aniversário do meu irmão. Gato, você sabe que te desejo as melhores coisas do mundo, que Deus abençoe sua vida, sua família, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e sucesso. Te amo e você sabe que pode contar comigo para tudo", escreveu ela.

Virginia e o irmão são brigados?

Recentemente, William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

O rapaz foi questionado se ele e a influenciadora brigaram, e foi sincero ao afirmar que está tudo bem entre eles, mas a famosa tem uma vida muito corrida.

"A gente não brigou não. A pergunta deve ser pelo fato de eu não estar indo lá com mais frequência na casa dela. Mas com certeza eu vou na casa dela ainda. Ela trabalha muito, ela viaja. O tempo vai passando e ela viaja muito. Mas a gente não brigou não", disse ele.

Margareth Serrão viajou para a Bahia para comemorar o aniversário do filho, William Gusmão. A mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou fotos da viagem, que contou com a presença de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, e também parabenizou o herdeiro.

Na primeira postagem, ela aparece ao lado do filho durante o momento de lazer e prestou uma homenagem especial. "Celebrando o niver do meu filhão. Parabéns! Que Deus continue abençoando sempre sua vida, ilumine seus passos e proteja os caminhos. Muita saúde, amor, paz, felicidade, sabedoria, fé, sucesso. Te amo muito filho. Feliz aniversário", declarou ela.

