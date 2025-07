Virginia Fonseca faz declaração para Thiago Stabile: 'Muito especial'

No aniversário de Thiago Stabile, Virginia Fonseca faz declaração e compartilha consideração que tem por seu grande amigo e sócio

A influenciadora Virginia Fonseca parabenizou seu amigo e sócio, Thiago Stabile, nesta quarta-feira, 30. Em sua rede social, a famosa, que tem uma empresa com ele e a esposa dele, Samara Pink, postou fotos deles se divertindo e fez uma homenagem.

Com cliques de quando ele se casou com Samara nos últimos meses, a apresentadora do SBT fez a declaração e falou sobre eles serem como "irmãos gêmeos". A loira então falou como o considera e tem admiração por ele.

"Thiagão, seu dia hoje vei! Passando aqui pra te desejar tudo de melhor que o mundo possa oferecer, você sabe que é muito especial pra mim, te considero como um irmão e te admiro muito por toda sua historia de vida! Que Deus te abençoe sempre e lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, força (pode ser de músculos também) e sucesso saiba que sempre estarei aqui p tudo que precisar, meu irmão gêmeo como diz a Sam jaja tamo chegando ai para gente comemorar sua vida, se Deus quiser, amo você", escreveu ela.

Ainda nesta terça-feira, 29, Virginia Fonseca foi surpreendida com um caminhão com flores gigantes. O cantor Felipe Amorim explicou o motivo de ter enviado o mimo surpresa para a empresária.

Samara Pink decide casar após 10 anos de relacionamento

A sócia de Virginia Fonseca, Samara Pink, anunciou que se casaria com o também sócio delas, Thiago Stabile, após dez anos juntos. Nos últimos meses, a empresária compartilhou em sua rede social fotos sendo pedida em casamento pelo amado, com quem já tinha um filho.

"Vem aí : A Sra Stabile. CARACA VAMOS NOS CASAR! Tudo começou quando nos lembramos que dia 05.03.2025 completaremos 10 anos juntos, e decidimos consagrar nossa união e receber a benção de Deus em nossa primeira década juntos",falou sobre como decidiram.

