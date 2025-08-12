CARAS Brasil
  2. Viih Tube revela 'truque' para a filha se fantasiar no mesversário de Ravi: 'Não pode'
Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, completou 9 meses. A influenciadora compartilhou um truque para convencer a filha Lua a se fantasiar

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 08h55

Viih Tube e Lua
Viih Tube e Lua - Foto: Reprodução/Instagram

O filho caçula de Viih Tube e EliezerRavi, completou nove meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar a data. Nesta segunda-feira, 11, a influenciadora digital compartilhou fotos da comemoração nas redes sociais e revelou um 'truque' usado para convencer a filha mais velha, Lua, de dois anos, a vestir a fantasia.

Para a ocasião especial, Viih Tube e Eliezer escolheram o tema dos Vingadores, da Marvel. A ex-BBB se vestiu de Viúva Negra, Eliezer de Thor, e Ravi, de Homem-Aranha. Embora Lua não seja fã de heróis, ela vestiu a fantasia da Capitã Marvel.

Ao compartilhar os registros, Viih Tube revelou o que fez para convencer a filha a vestir a fantasia."Tem que falar que é a Princesa Marvel. Não pode falar que não é uma princesa para a Lua senão ela disse que não vestia (risos). Patricinha no último", contou.

Para fazer a pequena interagir, ela apostou em outra estratégia. "No off falei para ela fingir que era a 'Frozen' jogando gelo para ela topar. Não gosta de super-herói de jeito nenhum, fala que não gosta de briga."

Stories de Viih Tube no Instagram
Como foram os outros mesversarios de Ravi?

O primeiro mês de vida do pequeno foi comemorado no hospital, já que ele estava internado. Para celebrar a data especial, Eliezer levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o quarto. Já para o segundo mês, o casal preparou uma celebração temática da Disney e se fantasiaram de Margarida e Pato Donald na festa. 

Nos seus três meses de vida, o tema escolhido para a comemoração foi a série animada Os BackyardigansO caçula completou quatro meses em março e ganhou uma festa com o tema de Power Rangers.

Ao completar 5 meses, os papais organizaram uma comemoração com o tema do desenho Padrinhos Mágicos. No mês seguinte, a comemoração foi inspirada na animação dos anos 90 O Fantástico Mundo de BobbyJá para os sete meses de Ravi, a família escolheu como tema o  filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. E no oitavo mês de vida do filho, o papai escolheu como tema o Pokémon.

Leia também: Viih Tube celebra primeira viagem com Ravi: ‘Vivendo meu sonho’

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

