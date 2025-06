Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini encantam ao realizarem casamento junino: ‘Sorte’

A atriz Vera Zimmermann encanta os internautas ao compartilhar detalhes do ‘casório junino’ com Luciana Ramanzini; confira!

Vera Zimmermann, 61 anos, e Luciana Ramanzini, 51, anunciaram nas redes sociais, no último domingo, 01, um “casório junino”. Além de publicarem uma foto delas se beijando, as atrizes compartilharam um vídeo com os preparativos da celebração, que encantou os internautas.

"E não é que casamos? Ô, sorte! Depois vai ter carrossel com toda mulherada incrível que viveu esse encontro", iniciou Luciana.

Depois de receber muitos cumprimentos, a atriz esclareceu que se tratava de um casamento junino. “Depois vai ter carrossel com toda mulherada incrível que viveu esse encontro! Observação: prá quem acha que não foi convidado: casório junino”, explicou.

Apesar de deixar claro que foi um casamento junino, os fãs enviaram diversas mensagens de “Parabéns”. Uma pessoa brincou nos comentários: “Não sejam loucas de casar sem mim”, e Vera Zimmermann respondeu: “Jamais”.

O casal está junto desde 2022, quando se conheceram nos bastidores do musical; As Cangaceiras, Guerreiras do Serão.

Confira os detalhes da produção do 'casório junino':

Declaração de amor

A atriz Vera Zimmermann esteve em festa, ao completar 59 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dela, a diretora e atriz Luciana Ramanzini, fez uma homenagem especial nas redes sociais.

Ela exibiu fotos raras das duas juntas em clima de romance e encantou os seguidores. “Parabéns, meu amor! A vida te saúda! Que só o bem te acompanhe, como o bem que você faz. Queria poder beijar teu coração”, disse ela na legenda.

O romance delas se tornou público em 2022, na época em que trabalharam juntas na peça As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. No passado, Vera teve um breve namoro com o apresentador Jô Soares em 2006 e também já viveu um affair com Caetano Veloso na década de 1980; confira mais detalhes!

