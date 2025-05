Vera Viel relembra fotos do início do namoro com Rodrigo Faro: '28 anos'

Comemorando 28 anos do dia que conheceu Rodrigo Faro, Vera Viel relembra cliques do passado com o apresentador; veja como eles eram

Nesta terça-feira, 13, Rodrigo Faro e Vera Viel estão completando 28 anos do dia que se conheceram. Casados desde 2003, os apresentadores são pais de três meninas Clara Faro, Maria Faro e Helena Faro.

Há quase três décadas juntos, o casal tem a paixão acesa até hoje. Prova disso são os posts que eles fazem na rede social trocando declarações. Inclusive, Vera Viel fez questão de comemorar a data do dia que se conheceram com fotos deles do início do namoro.

"Nos conhecemos no dia 13 de maio, 28 anos", contou ela sobre o dia ser importante para eles. Nos comentários do post, os internautas admiraram os famosos. "Lindos", falaram vários seguidores ao verem os dois bem novinhos.

Ainda nesta segunda-feira, 12, Vera Viel compartilhou que, após sete meses de cirurgia de retirada de tumor e radioterapia, o câncer está em remissão. A modelo ainda impressionou ao exibir a situação de sua cicatriz.

Leia também:Vera Viel mostra fotos de viagem em família com o namorado da filha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Vera Viel revela sequela após se curar de câncer

Vera Viel, diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor, em outubro do ano passado, está curada da doença, mas revelou em uma live com a cantora e escritora Bianca Toledo que convive com uma sequela do tratamento.

Durante o papo, a mulher do apresentador Rodrigo Faro explicou que ela desenvolveu linfedema, uma condição que causa inchaço na perna esquerda devido a problemas linfáticos. "Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%. Perto da gravidade do que tive, de uma cirurgia delicada que tirou um pedaço do meu músculo, isso não é nada", afirmou. Saiba mais aqui!