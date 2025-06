Vera Viel e Rodrigo Faro revelam aprendizado juntos: 'Desde o primeiro dia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Faro e Vera Viel abrem a intimidade e falam sobre relacionamento e confessam as transformação ao longo dos anos

"Nós somos um só", é assim que Vera Viel (49) e Rodrigo Faro (51) definem a relação. O casal está junto há 28 anos e casados há mais de vinte. Fruto desta relação, eles são pais de Clara, Maria e Helena e garantem que o amor só vem aumentando ao longo desta união.

Em especial para o Dia dos Namorados — comemorado no Brasil nesta quinta-feira, 12 — Vera Viel e Rodrigo Faro conversam com a CARAS Brasil sobre vida amorosa e abrem a intimidade ao falarem do relacionamento. Apesar da data, eles mencionam celebrar todos os dias o amor.

"A Vera é a minha eterna namorada. A gente não precisa de uma data. A minha vida é especial porque eu tenho a Vera do meu lado", afirma Rodrigo."Todo dia a gente comemora o nosso amor. A gente celebra o nosso amor todos os dias", complementa Vera Viel.

Rodrigo Faro destaca que o maior aprendizado que teve ao lado da esposa é a sabedoria . O apresentador classifica a companheira como uma mulher muito sábia. Vera Viel revela que aprende muito com o marido e, desde o começo da relação, sempre o adimirou.

"Eu aprendo com o Rodrigo todos os dias! Desde o primeiro dia, eu o admiro muito como homem, como marido, mas também como profissional, ele sempre trabalhou muito e eu acompanhei desde o início", confesssa Vera Viel.

"O conhecimento vem dos livros e a sabedoria vem de Deus. A Vera é muito sábia, ela é uma mulher de Deus, ela é pé no chão e isso que eu aprendi com ela: a olhar mais as coisas, ouvir mais do que falar e a tomar as decisões sendo a vontade de Deus e não a nossa", declara Rodrigo Faro.

Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Vera Viel e Rodrigo Faro à CARAS Brasil.

Como vocês se definem e definem a relação de vocês?

Vera:O Rodrigo para mim é um presente de Deus. É o homem que eu sempre sonhei, um companheiro maravilhoso, ele cuida de mim, da nossa família, um exemplo de pai, marido, [tudo] que eu sempre sonhei e Deus me presenteou. Todos os dias, eu agradeço a Deus por ter ele na minha vida. É a pessoa que eu quero estar ao lado pro resto da minha vida, isso eu tenho certeza absoluta.

Rodrigo:A Vera é o ponto de sabedoria da nossa família. É uma mulher muito especial, nosso porto-seguro, o para-raio do Espírito Santo na nossa casa. É conselheira, mãe maravilhosa, amiga incrível, minha amante, meu caso, meu amor, minha companheira. Toda vez que eu preciso de confiança, eu procuro a Vera, ela fala tudo que eu preciso ouvir e não o que eu gosto de ouvir. Ela sempre quer o meu bem, isso só uma mulher sábia, que tem Deus no coração, tem esse nível de sabedoria.

Existe algum 'segredo' para manter uma relação saudável por tanto tempo?

Vera: Casamento não é uma coisa fácil, a gente também discute, às vezes, tem as nossas briguinhas, mas a gente tem um respeito que fala mais alto na relação. A gente sempre acaba conversando para não dormir brigados, temos muito Deus na nossa relação e eu acho que isso é fundamental. É um casamento firmado na rocha de Deus. Tentar se separar? Isso nunca aconteceu, nunca passou na nossa cabeça.

Rodrigo:Amor, respeitoso, cumplicidade, saber que nós dois nos completamos. Eu não vivo sem a Vera e eu tenho certeza que ela não vive sem mim. Na verdade, nós somos um só, na Bibília diz que vocês se tornam um só. Quando eu estou com ela, é maravilhoso e eu quero estar mais com ela. Eu quero cada vez mais estar com ela, quando estou fora quero voltar logo para casa, para mim é um prazer estar com ela. Eu acho que esse é o segredo: gostar de estar junto. Como é legal um relacionamento que vocês conseguem rir juntos, a gente faz tudo juntos. Isso é maravilhoso.

Vocês estão juntos há quase 30 anos, o que mais mudou neste período?

Vera:Eu não sou mais aquela garota insegura. Eu tinha muita insegura no início, mas eu acho que com o passar do tempo, a gente foi formando nossa família, ele me passa agora toda a segurança. Eu me sinto uma mulher completamente feliz e segura no nosso relacionamento. Eu era muito ciumenta. Eu sou uma mulher muito mais segura.

Rodrigo: Tudo melhorou, a gente não dorme brigado, é muito difícil a gente brigar e nós nos respeitamos muitos. Eu acho que quanto mais tempo a gente fica junto, mais madura essa relação vai ficando, mais ela cresce e a gente aprende com os nossos erros e acertos. É especial conviver com a Vera todos esses anos e ver que o nosso amor só aumenta e relacionamento só melhora.

Qual foi a maior lição que vocês aprenderam um com o outro?

Rodrigo:Sabedoria, eu acho que sempre fui um cara que estudou muito, fiz faculdades, devorei livros, me considero uma pessoa com bom conhecimento, mas a Vera tem uma coisa que é muito maior: a sabedoria [...] Fora o cuidado com as meninas, ela é uma mãe maravilhosa! Se eu for ficar falando da Vera aqui, eu vou ficar até amanhã.

Vera:Eu sempre vi essa determinação, essa garra, força de vontade. Eu abri mão de muita coisa na minha carreira para estar ao lado dele e construir nossa família e ele foi a primeira pessoa que quando eu quis voltar a trabalhar, me apoio. Eu acho que isso que faz o nosso amor ser tão perfeito, o casamento é isso, você tem que saber ceder um pouco, nós fazemos muito bem isso. Ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher e eu me sinto muito feliz e realizada em poder ajudar o Rodrigo e ele também. A gente se ajuda muito.

