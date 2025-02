Vera Fischer presta bela homenagem no aniversário da filha: 'Você me faz feliz'

A atriz Vera Fischer postou fotos antigas e escreveu uma bela mensagem para comemorar o aniversário de sua filha, Rafaela Fischer

Vera Fischer usou as redes para prestar uma homenagem especial para sua filha, Rafaela Fischer, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 11.

A atriz recordou uma foto de quando a herdeira, fruto de seu relacionamento com Perry Salles (1939-2009), era criança e escreveu uma bela homenagem. "Hoje o dia é todo teu, minha Rafaela. Feliz Aniversário. Desde pequena você era minha princesinha, minha kleine süsse, meu tico de gente", começou o texto.

"O tempo passou, mas você continua sendo minha princesa, tão iluminada, tão determinada, tão sapeca e linda, que meu amor quase nem cabe… Saúde, paz, alegrias e vitórias, é o que te desejo. Venha logo pro Rio, filha amada! Você me faz feliz! Te Amo", declarou a artista.

Além de Rafaela, Vera Fischer também é mãe de Gabriel Camargo, que completou 32 anos em dezembro. O jovem é filho da atriz com o ator Felipe Camargo.

Confira:

Vera Fischer comemora o aniversário da filha - Foto: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer revela problema de saúde

Após ficar um tempo sumida das redes sociais, Vera Fischer apareceu sem make e sem filtro e contou que foi diagnosticada com influenza, mas que está bem e já está se recuperando. "Oie. Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai: influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido", contou.

"Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem , please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal estar, corram para o médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias. Que todos tenham um lindo início de semana com muita saúde Beijo imenso dessa sua Vera", escreveu a atriz.

