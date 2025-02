Veja a decoração da festa de aniversário das filhas de Fabi Justus

Fabiana Justus realizou uma festa para celebrar os seis anos das filhas gêmeas Chiara e Sienna. Confira a decoração do evento!

Nesta quarta-feira, 12, Fabiana Justus e Bruno D'Ancona realizaram uma festa para celebrar os seis anos das filhas gêmeas Chiara e Sienna. O casal também tem Luigi, de um ano.

O evento teve como tema a famosa personagem Hello Kitty e contou com uma decoração bastante colorida e repleta de flores.

Logo na entrada, os convidados já passavam por um corredor com muitas flores na cor rosa. Além disso, a festa contou com bexigas coloridas e diversas bonecas da personagem espalhadas pelo local.

Para completar, o evento contou com dois bolos: Um com detalhes em preto para Sienna e outro com detalhes em rosa para Chiara, para combinar com os vestidos das aniversariantes.

Homenagem

Esta quarta-feira, 12, é uma data especial para Fabiana Justus: Suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara, estão completando seis anos de idade. E para comemorar o dia, a influenciadora resgatou uma foto do dia do nascimento das pequenas, que são frutos do casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

"Seis anos desse dia tão especial! O dia em que me tornei mãe das minhas princesas. O dia em que minha vida mudou para sempre! Indo dormir extremamente grata e feliz por estar aqui e poder comemorar ao lado delas com saúde!", escreveu a filha de Roberto Justus, que também é mãe de Luigi, de um ano e meio

Mais cedo, Fabiana ainda usou as redes sociais para fazer uma homenagem carinhosa às gêmeas"PARABÉNS minhas princesas lindas!!! Hoje meu coração transborda gratidão por estar AQUI com vocês, comemorando muito como vocês merecem! 6 anos do dia em que minha vida mudou para sempre! Vocês me ensinaram a ser mãe! Eu amo vocês mais do que eu consigo expressar em palavras! Que Deus as proteja e abençoe SEMPRE!", declarou Fabi.

