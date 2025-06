Ticiane Pinheiro mostra comemoração antecipada de seu aniversário

Prestes a fazer aniversário, Ticiane Pinheiro mostra comemoração antecipada da data durante viagem com César Tralli e a filha caçula

O aniversário de Ticiane Pinheiro é no dia 16 de junho, mas a apresentadora já está celebrando com a família. Neste sábado, 14, durante um jantar em Campos do Jordão, a famosa mostrou que já deu início nas comemorações.

Acompanhada do marido, o jornalista César Tralli, e a da filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, a loira apareceu curtindo a viagem e até soprando uma velhinha em um bolo. "Comemoração antecipada do meu niver com eles", contou sobre estar apenas com os dois nessa viagem.

Enquanto isso, Rafaella Justus ficou em São Paulo. É bom lembrar que a jovem se divide entre a casa da mãe e do pai, o empresário Roberto Justus. Nos últimos dias, a adolescente fez uma festa de Dia dos Namorados no apartamento de Ticiane Pinheiro.

Ainda neste sábado, 14, a apresentadora do Hoje Em Diamostrou a recepção surpresa que fez com a caçula para César Tralli. O jornalista estava no Rio de Janeiro para substituir William Bonner no Jornal Nacional.

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. " Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento" , falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.