Ticiane Pinheiro manda recado para ex-esposa de Roberto Justus: 'Iluminado'

Em data especial, Ticiane Pinheiro manda recado para ex-esposa de Roberto Justus, a mãe de Fabiana Justus, e mostra relação especial

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que é amiga próxima da ex-esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman. Nesta terça-feira, 04, dia em que a mãe de Fabiana Justus faz aniversário, a jornalista fez uma declaração e revelou forte carinho pela loira.

Em seus stories, a esposa de Cesar Tralli postou cliques ao lado da aniversariante e mandou um recado para ela, desejando coisas boas para sua vida. Sorridentes e bem próximas, as ex-parceiras do empresário apareceram nos registros.

"Feliz aniversário, Sacha Chryzman, tudo de mais lindo na sua vida!", escreveu a comunicadora da Record TV. "Que seja um ano iluminado na sua vida com muita saúde, amor e conquistas! Love you", desejou a mãe de Rafaella Justus.

Assim como Ticiane Pinheiro, Fabiana Justus também fez uma homenagem de aniversário para Sacha. A influenciadora relembrou uma foto de infância ao lado da mãe e da festa do último ano que acabou sendo no hospital por conta de seu tratamento contra o câncer.

Ana Paula Siebert fala sobre a ex-esposa de Roberto Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou mais uma vez que se dá muito bem com as ex-mulheres e mães dos outros filhos do empresário. Prova disso foi a foto que ela compartilhou ao lado da mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman.

Tempos atrás, a família se reuniu no apartamento da influenciadora digital para celebrar a chegada de seus 38 anos e a madrasta tirou uma foto ao lado da primeira esposa do marido. Sorridente, Ana Paula Siebert surgiu abraçando Sacha.

A dupla cheia de beleza então encantou ao aparecer curtindo mais um ano de vida da mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do pequeno Luigi. "Amo", escreveu a atual esposa de Roberto Justus sobre a ex dele. Veja o clique aqui!