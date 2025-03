Ticiane Pinheiro homenageia a irmã em data especial: 'Dia de celebrar'

Aniversariante do dia, Kiki Pinheiro, irmã de Ticiane Pinheiro, ganhou uma declaração bastante especial da apresentadora da Record

Ticiane Pinheiro iniciou o dia em clima de festa! Por meio das redes sociais, a apresentadora publicou uma bela homenagem à irmã, Kiki Pinheiro, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 5.

Em celebração a data especial, Ticiane resgatou algumas fotos marcantes ao lado da aniversariante, incluindo registros de quando as duas eram crianças e adolescentes. Na legenda, a esposa de César Tralli destacou as qualidades da irmã e ressaltou o quanto torce por sua felicidade.

"Hoje é dia de celebrar a vida da minha irmã que ama viajar, estar em família, super mãe da Buby, trabalhadora, super antenada na moda, ama vestir e arrumar todo mundo, adora conversar e tirar fotos de tudo e todos… Que seu ano seja incrível, que você tenha muita saúde, que encontre um grande amor, que tenha muitos motivos para comemorar e sorrir. Te amo Kizinha. Que seja um ano inesquecível!", escreveu a famosa.

Além de Ticiane Pinheiro, diversos internautas também celebraram o aniversário de Kiki Pinheiro e deixaram milhares de mensagens carinhosas nos comentários da postagem. "Maravilhosa, parabéns! Você merece as coisas mais lindas do mundo!", desejou uma seguidora.

"Parabéns Kiki, querida, felicidades infinitas", disse outra. "Feliz novo ciclo, Kiki. Deus abençoe sempre sua caminhada", falou uma terceira. "Que família linda e abençoada, parabéns", declarou mais uma.

Além de Kiki Pinheiro, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, possui mais dois irmãos: Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior. Os quatro são filhos do casal Helô Pinheiro e Fernando.

