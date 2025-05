Ticiane Pinheiro faz Helô Pinheiro chorar com presente de Dia das Mães

No Dia das Mães, Ticiane Pinheiro faz Helô Pinheiro se emocionar ao ver o presente que comprou para ela; veja o vídeo do momento da entrega do "mimo"

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu Helô Pinheiro neste domingo, 11, de Dia das Mães, com um presente grandioso. A famosa deixou a mãe muito emocionada com a surpresa e conseguiu fazer a Garota de Ipanema chorar com o "mimo".

No condomínio onde a loira mora, a esposa de César Tralli levou o carro novo e blindado que comprou para ela. Com um buquê nas mãos, Ticiane Pinheiro levou Helô Pinheiro até o veículo, avisando que o bem já estava em seu nome e no seguro, tudo pronto para ela já dirigir sem preocupação.

"Feliz Dia das Mães para você que merece o MUNDO! TE AMO", declarou-se a comandante do Hoje Em Dia. "Não dá pra acreditar", disse a eterna Garota de Ipanema a sentar no carro novinho.

Além desse momento especial delas, César Tralli também fez uma postagem de Dia das Mães homenageando a esposa e a sogra. "Duas mães maravilhosas. Duas mulheres incríveis. Que me inspiram, que me ensinam, que me proporcionam muitos sorrisos na alma. Amo muito vocês duas. Minha sogra também foi uma das melhores amigas da minha mãe. Por isso, com muita gratidão e felicidade, eu hoje a considero uma mãe também ", escreveu ele na legenda.

Relembre a breve separação de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Para quem não sabe, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início do relacionamento, Ticiane Pinheiro fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebê. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.