Ticiane Pinheiro celebra aniversário da sogra falecida: 'Festa no céu'

No dia do aniversário da mãe de Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro celebra data e compartilha saudade de Edna Tralli; confira a lembrança delas

A apresentadora Ticiane Pinheiro resgatou uma foto com a mãe de Cesar Tralli, Edna Tralli, no dia em que seria mais um aniversário da falecida. Nesta segunda-feira, 17, a loira postou a lembrança especial e lamentou a falta que sente dela.

Abraçadas, elas apareceram sorridentes e mostraram como eram próximas. "Hoje tem festa no céu! Feliz aniversário minha sogrinha linda! Saudades demais", escreveu a jornalista da Record TV.

É bom lembrar que a mãe de Cesar Tralli faleceu em um acidente de avião, em 2022 . O namorado dela era o piloto da aeronave, ambos morreram na queda. Recentemente, o apresentador emocionou ao mostrar como faz para "manter contato" com a falecida, que tinha 74 anos.

"Brilha Uma Estrela. Manu e eu sempre procurando a mais reluzente. É uma conexão com o Céu, com o Eterno, com o Divino. É uma conexão forte com a minha Mãe, com a vovó da Manuella. É saudade pura; é amor puro; é luz na alma que passa de pai para filha. (Todos os dias da minha vida converso com minha mãe)", contou ele sobre seu hábito de manter Edna sempre por perto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui!