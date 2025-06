Ticiane Pinheiro atende pedido especial da filha caçula, Manuella: 'Ela quis'

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou que a pequena Manuella Tralli fez um pedido bastante especial antes de seu aniversário de 6 anos

A apresentadora Ticiane Pinheiro dividiu com o público um pedido bastante especial feito por Manuella Tralli, sua filha caçula. A comunicadora contou que a menina, fruto de seu casamento com César Tralli, quis comemorar o aniversário de forma antecipada ao lado dos amiguinhos da escola.

Em suas redes sociais, Tici publicou alguns registros dos preparativos da celebração e explicou por que a herdeira escolheu festejar antes da data oficial. Manuella completará 6 anos de vida na próxima quinta-feira, 12.

" Teve bolinho na escola hoje para Manu. O dia oficial é 12/07, mas ela quis comemorar com os amigos antes das férias que já começa na sexta-feira na escola dela ", escreveu a apresentadora da Record TV na legenda de um registro ao lado da pequena.

Além de escolher a animação infantil 'Stitch' como tema, a aniversariante da semana também ajudou na preparação do bolo. Nas imagens compartilhadas por Ticiane Pinheiro, é possível perceber que o doce contou com sabor brigadeiro.

Manuella Tralli ainda celebrou a chegada dos 6 anos com docinhos personalizados nas cores do tema da festinha. Visivelmente feliz, a filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli foi clicada esbanjando fofura em sua comemoração antecipada com os coleguinhas.

Filha caçula de Ticiane Pinheiro celebra aniversário antecipado na escola - Reprodução/Instagram

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli emociona os pais

Recentemente, Ticiane Pinheiro encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo da filha caçula, Manuella Tralli, em uma apresentação junina na escola. A pequena, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli, esbanjou fofura ao dançar quadrilha junto com os coleguinhas.

No registro publicado por Tici, é possível notar a grande emoção de Tralli ao assistir a herdeira na pista de dança. Mas não foi só o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, que se emocionou: a mamãe coruja também não conseguiu segurar as lágrimas e confessou ter chorado.

"Nessa festa junina da escola teve de tudo… emoção , alegria e amor. César chegou do Rio depois de uma semana de trabalho direto para lá e estávamos morrendo de saudades!", escreveu a apresentadora do 'Hoje em Dia' na legenda do vídeo; confira o registro!

