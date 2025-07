Ticiane Pinheiro abre o coração em homenagem à mãe, Helô: 'Inspiração'

Completando mais um ano de vida, Helô Pinheiro, a eterna 'Garota de Ipanema', ganhou uma bela declaração da filha, Ticiane Pinheiro

Dia de festa na família de Ticiane Pinheiro! A apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, separou os primeiros minutos desta segunda-feira, 7, para publicar uma bela homenagem à mãe, Helô Pinheiro, que completa 82 anos de vida.

Em celebração a data especial, Ticiane resgatou duas fotos ao lado da matriarca e a parabenizou pelo início do novo ciclo. A comunicadora ainda abriu o coração ao falar sobre a mãe e ressaltou o quanto a eterna 'Garota de Ipanema' a inspira.

"Já passa de meia-noite! Hoje é o aniversário da mulher mais incrível que eu já conheci na vida! Minha mãe, minha inspiração, meu ídolo! Te amo, mãezinha!", escreveu a apresentadora na legenda da postagem. E completou: " Que seja o melhor ano da sua vida! Vamos comemorar muito! ".

Vale lembrar que Tici retornou de viagem no domingo, 6. A famosa estava de férias ao lado do marido, o jornalista César Tralli, e as duas filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de 6. A família passou os últimos dias na Disney, nos Estados Unidos.

Ticiane Pinheiro parabeniza a mãe, Helô Pinheiro - Reprodução/Instagram

As férias de Ticiane Pinheiro em família

Recentemente, Ticiane Pinheiro compartilhou novas fotos da viagem de férias que realizou com a família em Orlando, nos EUA. A famosa fez um álbum em sua rede social de um dia na Disney com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, e encantou.

Entrando no clima do parque, a loira apareceu usando acessórios e tomando sorvete inspirados nos personagens. As herdeiras também apareceram se divertindo no espaço e nos cenários.

"Fotos de momentos mágicos e inesquecíveis na Disney", escreveu a jornalista ao mostrar um pouco do que estão fazendo. Assim como ela, César Tralli também compartilhou cliques com a filha, Manuella; confira mais detalhes!

Leia também: Ticiane Pinheiro curte 'passeio radical' ao lado da família na Disney