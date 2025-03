'Thiaguinho é merecedor de tudo o que vive', diz Rafael Zulu sobre cantor que chega aos 42

Aniversariante do dia, o cantor Thiaguinho chega aos 42 com legião de amigos, sucesso na carreira e vivendo romance duradouro

Comemorando mais um novo ciclo nesta terça-feira, 11, Thiaguinho chega aos 42 anos repleto de amor, amigos e sucesso profissional. Para Rafael Zulu (42), uma das pessoas mais próximas do artista, tudo isso é exatamente o que o amigo merece.

"Me tornei amigo do cara que eu admiro e sou fã. Um irmão que a vida me deu e que tenho muito amor e respeito pela nossa amizade", diz o ator, em entrevista à CARAS Brasil. "Thiago é muito merecedor de tudo que ele vive e da carreira linda que ele desenhou ao longo desses anos."

Nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e criado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Thiago André Barbosa, o Thiaguinho, carrega sempre o lema da "ousadia e alegria". O músico cresceu ouvindo sertanejo, porém, se apaixonou pelo pagode por influência dos pais, que costumavam ouvir Agepê, Fundo de Quintal, Beth Carvalho e Martinho da Vila.

Ele se tornou nacionalmente conhecido em 2002, quando participou do reality musical Fama (Globo). No ano seguinte, passou a integrar o grupo Exaltasamba, no lugar do cantor Chrigor (50), e fez sucesso absoluto com a banda até 2012, quando decidiu seguir sua carreira solo.

E o sucesso do músico transparece até hoje em cima dos palcos e nas apresentações —sempre repleta de seus milhares de fãs. Com mais de 10 milhões de seguidores apenas no Instagram, ele foi responsável por uma das maiores turnês do Brasil com o show Tardezinha, projeto idealizado em 2016 pelo cantor ao lado de Zulu.

Com mais de 20 anos de carreira, ele consegue conciliar a agenda lotada de compromissos e manter uma boa relação com seus diversos amigos. Além de Zulu, nomes como Luciano Huck (53), Neymar (33), Gabriel Medina (31), Bruninho (38) e até mesmo sua ex-esposa, Fernanda Souza (40), entram para o grupo de pessoas queridas pelo pagodeiro.

Rodriguinho (47) também é um nome que integra o ciclo de amigos do artista. "[Thiaguinho] é meu irmão. É um presente para mim ser amigo dele, que a nossa amizade continue durante anos e anos. Ele é uma referência para mim e para todo o Brasil", desejou, em depoimento à CARAS Brasil.

Discreto quanto à vida pessoal, o artista é cativante com o público ao mesmo tempo, o que cria um grande carinho vindo dos fãs e admiradores. Avesso a polêmicas, Thiaguinho hoje vive um namoro de três anos com a influenciadora Carol Peixinho (39).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE THIAGUINHO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: