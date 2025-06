Thalita Zampirolli sobre representatividade no samba: 'Ainda enfrentamos preconceitos'

No Mês do Orgulho, Thalita Zampirolli fala à CARAS Brasil sobre volta ao Carnaval, visibilidade trans, carreira internacional e novos projetos

Thalita Zampirolli (33) celebra um momento marcante de sua trajetória artística: a volta ao Carnaval carioca como Rainha de Bateria da Unidos da Ponte, escola tradicional do Rio de Janeiro. A atriz, empresária e influenciadora vive atualmente nos Estados Unidos, mas mantém fortes laços com o Brasil, especialmente com a festa que sempre fez parte de sua vida.

Em meio ao mês do Orgulho LGBTQIAPN+, a artista conta com exclusividade à CARAS Brasil sobre representatividade, superação, novos projetos e, claro, o brilho de retornar à Marquês de Sapucaí em 2026.

Volta triunfal ao Carnaval carioca

Thalita confirmou que está de volta aos desfiles no Rio de Janeiro com emoção:"Sim, é verdade! Estou de volta ao Carnaval do Rio como Rainha de Bateria da Unidos da Ponte, e estou extremamente feliz com esse momento. Representar uma escola tão tradicional e cheia de história é uma honra imensa", declara.

Segundo ela, o retorno aos desfiles tem sido especial: "A escola me recebeu de braços abertos, e eu estou mergulhada de corpo e alma nos preparativos, ensaios, figurinos, forma física, tudo pensado com muito carinho e dedicação. Estar à frente dos ritmistas da Ponte é uma emoção única, o coração bate no ritmo da bateria! Prometo entregar muito brilho, samba no pé e respeito à nossa cultura. Vai ser um desfile inesquecível!"

A paixão pelo Carnaval e a conexão com o Brasil

Para Thalita, o Carnaval sempre foi mais do que uma festa: é parte essencial de sua identidade: "O Carnaval é uma das grandes paixões da minha vida. Desde muito nova, eu me encantava com o brilho, a força e a beleza dessa festa tão nossa. Hoje, tenho o privilégio de viver isso intensamente: sou Rainha de Bateria da Unidos da Ponte, no Rio de Janeiro, e também Rainha da Escola Chegou o Que Faltava, no Espírito Santo", contou.

"Estar à frente da bateria, sentir a vibração dos ritmistas, da avenida, é algo que me emociona profundamente. Mais do que brilho e samba no pé, ser rainha é compromisso, entrega e amor. Para mim, o Carnaval é expressão, é resistência, é cultura, e é onde eu me sinto plena e verdadeiramente viva", completou.

Thalita Zampirolli - Alexon Lamin

Representatividade trans na avenida

Thalita sabe da importância de ocupar esse espaço como mulher trans. E mais do que isso: de inspirar outras a fazerem o mesmo.

"O Carnaval sempre foi um espaço de expressão e liberdade, mas para uma mulher trans, ainda existem muitos desafios. Felizmente, vejo que estamos avançando. Hoje, há mais respeito, mais visibilidade e, principalmente, mais oportunidades", disse.

"Ser Rainha de Bateria, tanto no Rio quanto no Espírito Santo, é também uma forma de quebrar barreiras e mostrar que lugar de mulher trans é onde ela quiser, inclusive à frente de uma bateria, representando uma escola com orgulho", afirmou.

"Ainda enfrentamos preconceitos, é verdade, mas temos conquistado espaço com coragem, talento e muita garra. Cada passo que damos é também para abrir caminho para outras mulheres trans que vêm depois. O Carnaval está mudando, e fico feliz de fazer parte dessa transformação."

Atriz, empresária e influencer: a rotina multifacetada

Mesmo com a agenda cheia, Thalita faz questão de se dedicar com intensidade a cada projeto que assume, seja no Brasil ou nos Estados Unidos.

"Conciliar todas as minhas funções realmente exigem disciplina e muita paixão pelo que faço. Sou atriz, influencer e também empresária, e cada uma dessas áreas me realiza de uma forma única", afirmou.

Ela é dona de espaços de beleza em Boston e Miami e também sócia de uma rede de academias no país. "[Esses projetos] me conecta diretamente com o universo da saúde e qualidade de vida, algo que sempre valorizei muito", contou.

"A rotina é intensa, ainda mais com os compromissos no Brasil, especialmente com o Carnaval, mas eu amo esse movimento. Aprendi a me organizar, a contar com uma equipe competente e, principalmente, a me dedicar de corpo e alma a tudo o que assumo. No fim das contas, quando você trabalha com propósito, tudo flui com mais leveza."

De Cachoeiro a Hollywood: uma história de superação

Nascida e criada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, Thalita foi a primeira atriz trans brasileira a atuar em um filme em Hollywood. A conquista, que teve repercussão internacional, ainda emociona a artista.

"Às vezes, quando paro para olhar tudo o que já vivi e conquistei, me emociono. Ser a primeira atriz trans brasileira em Hollywood foi um marco não só na minha carreira, mas na minha vida. Venho de uma trajetória de muita luta, e conquistar espaços que antes pareciam inalcançáveis é algo que ainda me surpreende e me fortalece", afirmou.

"Sei que cada passo que dou abre portas para outras mulheres trans, e isso me dá ainda mais sentido. Não é sobre ego, é sobre representatividade", explicou.

Thalita Zampirolli - Instagram

"Quando uma mulher trans me escreve dizendo que se inspira na minha caminhada, que passou a acreditar mais em si mesma depois de me ver vencer, isso pra mim vale tudo. Ainda temos muito a conquistar, mas cada vitória individual também é uma conquista coletiva. E é por isso que sigo firme: com orgulho da minha história e com a missão de ajudar a transformar outras."

Vida nos EUA e planos para o Brasil

Morando em Boston há 10 anos, Thalita valoriza a estabilidade conquistada no exterior, mas reforça seu vínculo com o país natal.

"Viver nos Estados Unidos tem sido uma experiência incrível. É um país que me trouxe muitas oportunidades, especialmente como empresária, e me deu uma estrutura muito positiva para crescer profissionalmente e pessoalmente. Mas, apesar de estar baseada fora, o Brasil continua presente todos os dias na minha vida, é onde está minha raiz, minha essência, minha paixão", revelou.

"Além do Carnaval, que é uma conexão afetiva muito forte, tenho projetos no Brasil ligados à minha carreira artística, e também à representatividade. Estou sempre em trânsito entre os dois países, buscando unir o melhor de cada cultura."

Novos projetos e próximos passos

E o futuro promete ainda mais brilho para Thalita. Segundo ela, os próximos meses serão de grandes desafios criativos:"Vem muita coisa boa por aí! Estou em uma fase muito criativa e focada em novos projetos artísticos que me desafiam como atriz e como mulher. Tem produções em andamento, algumas nos Estados Unidos, outras no Brasil, que ainda não posso revelar todos os detalhes, mas prometo que vão surpreender", adiantou.

"Estou envolvida em um projeto audiovisual que toca temas sociais importantes, com um roteiro forte e uma personagem que tem tudo a ver comigo, e também estou estudando propostas para o streaming", disse.

A artista conclui: "Além disso, sigo conciliando minha atuação como empresária com a arte, porque acredito que as duas coisas se complementam. Gosto de provocar, de sair do óbvio e de mostrar que mulheres trans podem e devem ocupar todos os espaços, inclusive os de destaque no entretenimento. Então posso dizer que o próximo passo vai ser intenso, impactante e, sem dúvida, especial."

