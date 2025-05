Thais Fersoza encanta ao mostrar surpresa especial no aniversário da mãe

A atriz Thais Fersoza prestou uma bela homenagem no aniversário da mãe e mostrou a surpresa que preparou para ela na data especial

Thais Fersoza usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, dona Glória Cristina, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 6.

Além de escrever uma bela mensagem, a atriz mostrou a surpresa que ela e seus filhos, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, frutos de seu casamento com Michel Teló, prepararam para a aniversariante. Os três foram até a casa dela e levaram presentes e um bolo da personagem Minnie Mouse, depois, a família se reuniu para cantar o 'parabéns pra você'.

"Hoje o dia é todinho dela! Do nosso amor! Nossa base, nossa fortaleza, nosso exemplo, nosso orgulho! Dona do melhor colo do mundo. Aquela que sempre tem as palavras certas nos momentos certos. Que sempre soube o equilíbrio perfeito entre ser a mãe e a melhor amiga! E sempre foi a melhor nas duas situações", disse Fersoza no começo do texto.

"Como eu te amo mãe! Como sou grata a Deus por sua vida. Por poder aprender com você. Te observo a todo momento. Seu olhar, seus gestos, suas palavras… como pode se doar tanto… como pode ser tanto pra tantos! Você é nosso amor vovó Cris! Que seu dia e seu novo ano sejam repletos de saúde, amor, alegrias, sorrisos largos e sinceros! Que você faça muitas rodadas de pastel e que a gente possa te agarrar muito e realizar mtos sonhos juntos! Você é fortaleza, é exemplo, referência, base, incansável, amor purinho... te amo com todo meu coração, minha Minnie!!!!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza faz declaração emocionante para a família

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Recentemente, ela mostrou as fotos curtindo uma viagem dos sonhos para a ilha de Saint Martin, acompanhada pelo marido Michel Teló e pelos filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, e falou sobre um flagra que fez da família observando uma linda paisagem.

"Eu fiquei assim por um um minuto no máximo. Conseguindo observar os três sem que soubessem. Logo depois foi cada um para um canto descobrir algo, contemplar, inventar uma brincadeira, mas naquele momento observando eles minha vontade era chorar, gritar, gargalhar, agarrar eles o mais apertado que eu conseguisse, fazer tudo ao mesmo tempo! Queria que sentissem no fundo do coração, o quanto significam para mim! Que sentissem todo meu amor e minha gratidão! (...)", disse ela em um trecho do texto. Veja a publicação completa!

Leia também:Thais Fersoza comemora o aniversário do sobrinho: 'Mascotinho do amor'