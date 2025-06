Thais Fersoza e Michel Teló fazem comemoração 'exagerada' de Dia dos Namorados; veja

No Dia dos Namorados, Thais Fersoza e Michel Teló não economizam no romance e se divertem ao fazerem comemoração 'exagerada' para a data

O Dia dos Namorados de Michel Teló e Thais Fersoza foi cheio de romance. Na rede social, o casal compartilhou registros do que fez para comemorar a data e mostrou que se divertiu ao abusar do romantismo.

Muito apaixonados, os famosos optaram por fazerem algo mais íntimo em um quarto de hotel com direito a brindes, comidinhas, pintura, jantar romântico com balões de coração, itens personalizados e até um pijama com a foto deles.

"Porque se não for para comemorar assim, a gente nem comemora… Tem que ir na última foto", falaram sobre levarem a sério o romantismo e não economizarem no amor.

É bom lembrar que, em outubro do ano passado, Thais Fersoza e Michel Teló renovaram os votos no Cristo Redentor com a presença dos filhos, Melinda e Teodoro, de amigos e familiares. Os pombinhos ainda comemoraram 10 anos de união.

Surpresa de Thais Fersoza para Michel Teló

Após exibir as fotos oficias da cerimônia de renovação de votos com Thais Fersoza, o cantor Michel Teló postou um vídeo para mostrar um pouco da festa que eles realizaram para comemorar os dez anos de casados.

O cantor e a apresentadora renovaram os votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos. Depois, eles fizeram uma festa no hotel Copacabana Palace, que contou com uma surpresa especial para Teló: um show do cantor colombiano Carlos Vives, preparado por Thais Fersoza.

Ao postar o vídeo em seu perfil no Instagram, o pai de Melinda e Teodoro falou sobre a comemoração. "Um pouco do que foi nossa festa! Quanta energia! Sentimento de amor absurdo! Galera inimiga do fim. Foi surreal!", disse o artista.

