Tatiana Tibúrcio fala das dores e conquistas da maternidade: 'Nem sempre o necessário é injusto'

No especial de Dia das Mães, Tatiana Tibúrcio abre o coração em entrevista à CARAS Brasil e compartilha suas vivências e reflexões sobre a maternidade

No ar como a determinada Vera na novela Garota do Momento, da TV Globo, Tatiana Tibúrcio (44) encanta o público com sua entrega e potência cênica. Fora das telas, a atriz também vive histórias intensas e compartilha lições valiosas, especialmente quando o assunto é maternidade e os desafios diários enfrentados pelas mulheres.

Mãe de um menino, fruto de um relacionamento de longa data, Tatiana conta à CARAS Brasil como a chegada do filho, aos 33 anos, transforma sua trajetória pessoal e profissional. “A maturidade me ajuda muito na maternidade. Foi uma escolha consciente. Já estava casada há sete anos quando decidimos ter um filho”, revela. Para ela, a segurança emocional e profissional influencia diretamente na relação com o pequeno e no equilíbrio familiar.

“Ser mãe quando você já tem um caminho estruturado, uma vida estabelecida, faz uma diferença gigantesca. Isso impacta na relação com o filho e com o parceiro, especialmente na criação da criança. Mas cada fase tem seus próprios desafios”, explica com sabedoria.

A atriz também reforça que não existe fórmula perfeita. “Por um lado, a gente resolve algumas questões, mas outras surgem. O importante é saber lidar com carinho com cada etapa, com compreensão pelo aprendizado. Ninguém nasce pronto para ser mãe ou pai. É um processo contínuo de evolução, com o outro e com a gente mesma”, destaca.

Tatiana não esconde que a jornada é exigente. Em um desabafo sensível e poderoso, ela compartilha como, em sua visão, as mulheres enfrentam sobrecargas em diferentes áreas da vida — e muitas vezes sem o apoio necessário.

“Nem todas estamos preparadas da mesma forma. Algumas têm rede de apoio, outras precisam se virar nos 30, e às vezes até contam com a própria criança para dar conta de tudo. Isso, em alguma medida, é injusto, mas é necessário. E nem sempre o necessário é injusto”, diz.

Apesar das dificuldades, a atriz acredita na força de superação feminina. “Com todas essas dificuldades, a gente consegue. Nem sempre como vencedoras, mas sempre crescendo com cada desafio. Ser mulher é como equilibrar pratos. A gente tenta dar conta de tudo, e no final sempre encontra um jeito. Como diz Adélia Prado: ‘ser coxo na vida é coisa para homem, mulher é desdobrável, eu sou’”, conclui.