Tati Machado mostra como celebrou seu aniversário após perda gestacional

Com novo integrante na família e após perda gestacional recente, Tati Machado mostra como foi a comemoração de seu aniversário de 34 anos
A apresentadora Tati Machado fez aniversário nesta sexta-feira, 08, e comemorou a chegada de seus 34 anos de forma inimista. Após sofrer uma perda gestacional recente, a jornalista optou por celebrar a data em seu apartamento com amigos.
Com o novo integrante de sua família, um cachorrinho, e pessoas queridas, a comunicadora global fez a festinha e cantou os parabéns com um bolo bem recheado e com brigadeiros. Além disso, Tati Machado mostrou que brincaram com jogos para se divetirem.
"Uma aniversariante e uma câmera digital = fotos aleatórias cheias de amor", compartilhou os registros feitos na ocasião especial.
Nas últimas semanas, Tati Machado comentou sobre ter voltado a sorrir. A apresentadora se emocionou ao contar que está sendo difícil ser feliz após o episódio do falecimento de Rael, quando estava com 33 semanas de gestação.
Em conversa com Ana Maria Braga, Tati Machado revelou que no início não queria sair de casa por medo do olhar de pena das pessoas. A jornalista ainda relatou que tinha preparado tudo para a chegada do bebê, contudo, o quarto tinha a montagem marcada para a semana que perdeu o filho e acabou não sendo terminado.
Além disso, a comunicadora falou mais uma vez que não sentiu nada e só procurou atendimento por não sentir mais os movimentos do bebê.
"Eu sinto que o luto está ali e que a vida passa por esse luto, não é o luto que passa, ele fica mesmo, agora vendo muitas mães e pais que passam por essa situação acho que tem um pouco da sociedade de medir o impacto de uma perda pelo tempo", comentou sobre todas as dores serem relevantes independente do tempo da gestação ou que os pais passaram com os filhos.
"Eu me preparei para a chegada de um neném, estava tudo pronto, quando tudo acontece fico de colo vazio, sem meu trabalho inicialmente, eu não tinha coragem e sair de casa, tinha medo do olhar das pessoas, não queria que as pessoas me olhassem com pena", desabafou sobre o que sentiu logo no início.
