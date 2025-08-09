Tati Machado mostra como celebrou seu aniversário após perda gestacional

Com novo integrante na família e após perda gestacional recente, Tati Machado mostra como foi a comemoração de seu aniversário de 34 anos

A apresentadora Tati Machado fez aniversário nesta sexta-feira, 08, e comemorou a chegada de seus 34 anos de forma inimista. Após sofrer uma perda gestacional recente, a jornalista optou por celebrar a data em seu apartamento com amigos.

Com o novo integrante de sua família, um cachorrinho, e pessoas queridas, a comunicadora global fez a festinha e cantou os parabéns com um bolo bem recheado e com brigadeiros. Além disso, Tati Machado mostrou que brincaram com jogos para se divetirem.

"Uma aniversariante e uma câmera digital = fotos aleatórias cheias de amor", compartilhou os registros feitos na ocasião especial.

Nas últimas semanas, Tati Machado comentou sobre ter voltado a sorrir. A apresentadora se emocionou ao contar que está sendo difícil ser feliz após o episódio do falecimento de Rael, quando estava com 33 semanas de gestação.

Veja as fotos do aniversário de Tati Machado:

Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Tati Machado fala sobre o luto

Em conversa com Ana Maria Braga, Tati Machado revelou que no início não queria sair de casa por medo do olhar de pena das pessoas. A jornalista ainda relatou que tinha preparado tudo para a chegada do bebê, contudo, o quarto tinha a montagem marcada para a semana que perdeu o filho e acabou não sendo terminado.

Além disso, a comunicadora falou mais uma vez que não sentiu nada e só procurou atendimento por não sentir mais os movimentos do bebê.

"Eu sinto que o luto está ali e que a vida passa por esse luto, não é o luto que passa, ele fica mesmo, agora vendo muitas mães e pais que passam por essa situação acho que tem um pouco da sociedade de medir o impacto de uma perda pelo tempo", comentou sobre todas as dores serem relevantes independente do tempo da gestação ou que os pais passaram com os filhos.

"Eu me preparei para a chegada de um neném, estava tudo pronto, quando tudo acontece fico de colo vazio, sem meu trabalho inicialmente, eu não tinha coragem e sair de casa, tinha medo do olhar das pessoas, não queria que as pessoas me olhassem com pena", desabafou sobre o que sentiu logo no início.

