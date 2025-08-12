Tata Werneck ganha declaração da sogra em seu aniversário: 'Orgulhosa de ti'

A atriz Valéria Alencar prestou uma homenagem especial para a nora, a atriz e apresentadora Tata Werneck, que completou 42 anos

Valéria Alencar, mãe do ator Rafael Vitti, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a nora, a atriz e apresentadora Tata Werneck, que completou 42 anos nesta segunda-feira, 11.

Em seu perfil oficial, a mulher do ator João Vitti compartilhou fotos da aniversariante, incluindo de quando ela estava à espera da primeira filha com Rafa, Clara Maria, que está com cinco anos, e uma com toda a família.

Na legenda, Valéria escreveu uma bela mensagem para a nora. "Tatá, feliz aniversário! Novo ciclo de realizações, dia de celebrar a dádiva da vida! Minha nora tão admirada e amada, mãe da menina mais linda de alma, de brilho, talento, carisma, inteligência e beleza, de todo universo, deste à Luz, a Siriús! Presente das Galáxias, tão preciosa!", escreveu no começo da homenagem.

"Você é tudo e mais multiplicado, de intensidade, brilho, bondade, amor, capacidade, coragem, confiança e alegria! Te amo muito, Receba e viva esse dia coberta de abraços cheios de carinho e desejos de felicidades! Orgulhosa de ti, sempre aqui! Te amo. Te amo", declarou a famosa.

Nos comentários, Tata agradeceu a homenagem e se declarou para a sogra. "Te amo e te admiro! Muito feliz pela relação de amor e confiança que construímos! Você é uma artista! Uma avó apaixonante! E te amamos muito", escreveu a apresentadora.

Tata Werneck também ganhou uma homenagem especial do marido. Rafa Vitti compartilhou fotos e vídeos da atriz e apresentadora e escreveu uma bela declaração. "Hoje é seu dia, minha codorninha… eu só consigo pensar em como sou sortudo por ter você ao meu lado. Te ver lutar pelos seus sonhos, ser tão generosa com quem está à sua volta... tudo isso me faz te admirar mais a cada dia. O que eu mais quero é que você receba em dobro todo o amor, carinho, paz e felicidade que espalha por onde você passa. Você merece as melhores coisas do mundo, hoje e sempre. Que esse novo ano de vida te traga ainda mais motivos pra sorrir… e que eu esteja sempre por perto pra celebrar cada um deles com você. Te amo muito minha capivarinha. Compartilhar a vida contigo é maravilhoso", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valéria Alencar (@valeriaalencarvitti)

João Vitti e Valéria Alencar celebram aniversário de casamento

Em outubo do ano passado, João Vitti e Valéria Alencar usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Os atores completaram 30 anos de casados e fizeram questão de celebrar.

Em seu perfil no Instagram, João compartilhou três fotos com a amada, sendo uma mais recente e as outras duas de quando eles eram mais jovens. Em todas as imagens, o ator e a esposa aparecem encostados em uma porta. "Desde 28/10/1994… e lá se vão 30 anos - Bodas de Pérola. Te amo, pretinha", declarou o famoso na legenda da publicação.

Valéria também postou uma foto antiga ao lado do marido e celebrou mais um ano de união. "Há 30 anos. Dia 28/10/1994. Bodas de Pérolas!", escreveu a atriz, ficou conhecida ao participar de grandes produções dos anos 1990, como 'Riacho Doce', 'As Pupilas do Sr. Reitor' e 'Do Fundo do Coração'.

João Vitti e Valéria Alencar, vale lembrar, são pais dos atores Rafael Vitti, de 29 anos, e Francisco Vitti, de 28. Veja as publicações!

Leia também:Rafael Vitti comemora aniversário da mãe e encanta com fotos inéditas