CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Tarcísio Filho ganha presente antecipado da esposa pelo aniversário de 61 anos
Datas Especiais / Parabéns!

Tarcísio Filho ganha presente antecipado da esposa pelo aniversário de 61 anos

Vivendo uma relação à distância, Mocita Fagundes surpreendeu o marido, Tarcísio Filho, com um presente antecipado de aniversário

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 11h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tarcísio Filho e a esposa, Mocita Fagundes
Tarcísio Filho e a esposa, Mocita Fagundes - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Tarcísio Filho recebeu uma bela surpresa da esposa, Mocita Fagundes! O artista, que completa 61 anos de vida nesta sexta-feira, 22, ganhou um lindo buquê de flores da companheira na quinta-feira, 21, como presente antecipado de aniversário.

Por meio das redes sociais, a nora de Gloria Menezes compartilhou com o público uma foto de Tarcísio segurando o mimo especial. Mocita ainda aproveitou a oportunidade para se declarar ao amado e ressaltar o grande companheirismo que existe entre eles.

"Amanhã [22 de agosto] é o dia dele e eu já me antecipei (risos). Não consigo descrever num post, tudo que eu sinto ou desejo por e pra ele. O melhor marido do mundo, o melhor amigo, o melhor amante, o melhor parceiro de viagens. O meu melhor presente da maturidade", escreveu ela na legenda.

E completou: "Antecipar felicidade é muito bom. Te amo Tarcisinho. O mínimo que eu poderia fazer agora - era mandar flores…". Vale lembrar que, atualmente, Mocita Fagundes e Tarcísio Filho vivem em cidades diferentes.

Enquanto o filho de Gloria Menezes e Tarcísio Meira (1935- 2021) reside no Rio de Janeiro, Mocita mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2022, a publicitária abriu o coração ao falar sobre a relação à distância do casal. Os dois estão juntos há 15 anos.

"Muita gente me pergunta como meu casamento sobrevive à distância. Sinto saudades sempre (risos). Da companhia, do beijo, das conversas boas, do sorriso, do cheiro, do sexo. Sinto saudades de tudo (risos). Mas convivo bem com essa saudade. Superbem", declarou Mocita em suas redes sociais, na ocasião.

"Porque casamento não é acordar e dormir todos os dias juntos. É ter liberdade, é ter respeito, é ter admiração. É procurar ter independência financeira, é trabalhar no que gosta, é não dar satisfação, e, sim, curtir, dividir os momentos… é cuidar", concluiu a esposa de Tarcísio Filho.

Tarcísio Filho e Mocita Fagundes - Foto: Reprodução / Instagram
Tarcísio Filho e Mocita Fagundes - Foto: Reprodução / Instagram

Mocita lembra reação de Gloria Menezes ao saber que neto é transexual

Em janeiro deste ano, Mocita Fagundes usou as redes sociais para compartilhar um texto no Dia Nacional da Visibilidade Trans sobre o filho, Theo Fagundes, um jovem trans. Na publicação, ela refletiu sobre o processo e relembrou a reação da sogra, Gloria Menezes, ao saber sobre a nova identidade do neto.

"Família, antes de mais nada, é entender, acolher, proteger, respeitar. É dar espaço e liberdade. Para ser quem se é. Como alguns sabem, tenho um filho transgênero. Meu Theo Fagundes. Vivi um luto, sim. Mas um luto muito respeitoso, um luto só meu. E passou muito rápido. Me resolvi muito bem com ele", iniciou Mocita.

"Nunca vou esquecer a reação da Glória, uma mulher de 90 anos - quando soube da transição do Theo. Ela falou… '-E daí?' (e sorriu). Nunca mais ela chamou o Theo pelo 'nome morto'. Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos. Na minha bolha de afeto, na minha família, a EMPATIA sempre foi soberana. E nem precisava ser mãe do menino trans mais lindo desse mundo - para lutar por essa causa. Respeito à comunidade trans. Sempre", completou ela.

Vale lembrar que Theo é fruto da antiga relação de Mocita Fagundes com o operador de câmera Marcelo Leite. Além do jovem, ela também é mãe de Gustavo e Bruno, da união anterior com Ingo Harter. Tarcísio Filho possui uma ótima relação com os três enteados, considerados netos por Gloria Menezes.

Leia também: Quatro anos sem Tarcísio Meira: 5 filmes que o ator já atuou

Mocita Fagundes e Gloria Menezes - Foto: Reprodução / Instagram
Mocita Fagundes e Gloria Menezes - Foto: Reprodução / Instagram
Gloria Menezes e Tarcísio Meira foram casados por quase 60 anos - Foto: Divulgação / TV Globo
Gloria Menezes e Tarcísio Meira foram casados por quase 60 anos - Foto: Divulgação / TV Globo

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Tarcísio Filhogloria menezestarcísio meiraMocita Fagundes

Leia também

Homenagem

Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack Brady - Foto: Reprodução / Instagram

Ele cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas

Parabéns!

Simony e a filha, Pyetra Benelli - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Simony faz aniversário de 19 anos e ganha homenagem especial da mãe

Iguais!

Fabiana e Felipe Scaranzi - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Scaranzi, ex-Garota do Tempo, homenageia o filho e choca seguidores

REPRESENTAÇÃO!

Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Lésbico - Fotos: Reprodução/Instagram

Dia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+

Aniversário

Marcos Palmeira e a filha, Julia Mautner - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Marcos Palmeira faz bela homenagem ao pai em data especial

Parabéns!

Fabiana Justus faz surpresa para o filho - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira

Últimas notícias

Preta GilPreta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico VivePrêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anosMãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
Filho de mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa e dá exemploApós sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
Sophia Valverde e Pietro KraussComo Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
Mário Sérgio toma fora de OdeteVale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Michel TelóMichel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack BradyEle cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
NoneOfertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade