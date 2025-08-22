Tarcísio Filho ganha presente antecipado da esposa pelo aniversário de 61 anos

Vivendo uma relação à distância, Mocita Fagundes surpreendeu o marido, Tarcísio Filho, com um presente antecipado de aniversário

O ator Tarcísio Filho recebeu uma bela surpresa da esposa, Mocita Fagundes! O artista, que completa 61 anos de vida nesta sexta-feira, 22, ganhou um lindo buquê de flores da companheira na quinta-feira, 21, como presente antecipado de aniversário.

Por meio das redes sociais, a nora de Gloria Menezes compartilhou com o público uma foto de Tarcísio segurando o mimo especial. Mocita ainda aproveitou a oportunidade para se declarar ao amado e ressaltar o grande companheirismo que existe entre eles.

"Amanhã [22 de agosto] é o dia dele e eu já me antecipei (risos). Não consigo descrever num post, tudo que eu sinto ou desejo por e pra ele. O melhor marido do mundo, o melhor amigo, o melhor amante, o melhor parceiro de viagens. O meu melhor presente da maturidade", escreveu ela na legenda.

E completou: " Antecipar felicidade é muito bom. Te amo Tarcisinho. O mínimo que eu poderia fazer agora - era mandar flores… ". Vale lembrar que, atualmente, Mocita Fagundes e Tarcísio Filho vivem em cidades diferentes.

Enquanto o filho de Gloria Menezes e Tarcísio Meira (1935- 2021) reside no Rio de Janeiro, Mocita mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2022, a publicitária abriu o coração ao falar sobre a relação à distância do casal. Os dois estão juntos há 15 anos.

"Muita gente me pergunta como meu casamento sobrevive à distância. Sinto saudades sempre (risos). Da companhia, do beijo, das conversas boas, do sorriso, do cheiro, do sexo. Sinto saudades de tudo (risos). Mas convivo bem com essa saudade. Superbem", declarou Mocita em suas redes sociais, na ocasião.

"Porque casamento não é acordar e dormir todos os dias juntos. É ter liberdade, é ter respeito, é ter admiração. É procurar ter independência financeira, é trabalhar no que gosta, é não dar satisfação, e, sim, curtir, dividir os momentos… é cuidar", concluiu a esposa de Tarcísio Filho.

Tarcísio Filho e Mocita Fagundes - Foto: Reprodução / Instagram

Mocita lembra reação de Gloria Menezes ao saber que neto é transexual

Em janeiro deste ano, Mocita Fagundes usou as redes sociais para compartilhar um texto no Dia Nacional da Visibilidade Trans sobre o filho, Theo Fagundes, um jovem trans. Na publicação, ela refletiu sobre o processo e relembrou a reação da sogra, Gloria Menezes, ao saber sobre a nova identidade do neto.

"Família, antes de mais nada, é entender, acolher, proteger, respeitar. É dar espaço e liberdade. Para ser quem se é. Como alguns sabem, tenho um filho transgênero. Meu Theo Fagundes. Vivi um luto, sim. Mas um luto muito respeitoso, um luto só meu. E passou muito rápido. Me resolvi muito bem com ele", iniciou Mocita.

" Nunca vou esquecer a reação da Glória, uma mulher de 90 anos - quando soube da transição do Theo. Ela falou… '-E daí?' (e sorriu). Nunca mais ela chamou o Theo pelo 'nome morto'. Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos. Na minha bolha de afeto, na minha família, a EMPATIA sempre foi soberana. E nem precisava ser mãe do menino trans mais lindo desse mundo - para lutar por essa causa. Respeito à comunidade trans. Sempre", completou ela.

Vale lembrar que Theo é fruto da antiga relação de Mocita Fagundes com o operador de câmera Marcelo Leite. Além do jovem, ela também é mãe de Gustavo e Bruno, da união anterior com Ingo Harter. Tarcísio Filho possui uma ótima relação com os três enteados, considerados netos por Gloria Menezes.

Mocita Fagundes e Gloria Menezes - Foto: Reprodução / Instagram