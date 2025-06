Taís Araújo exibe fotos com a mãe e semelhança chama a atenção: 'Parece muito'

A atriz Taís Araújo surpreendeu os internautas ao publicar uma bela homenagem para a mãe, Mercedes Araujo, que completa mais um ano de vida

A atriz Taís Araújo surpreendeu os internautas ao publicar uma bela homenagem para a mãe, Mercedes Araujo, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 30. Além de um texto repleto de memórias, a artista divulgou cliques ao lado da aniversariante e a semelhança entre as duas chamou atenção.

"Hoje é dia da minha mãe, e eu tenho tanto a agradecer… Primeiro, por ter me dado a vida eu amo viver! Segundo, pelas escolhas dela, que me permitiram ter a vida que eu tenho hoje. E terceiro, por ter acreditado em mim, me acompanhado, me educado enquanto eu trabalhava, por me poupar de traumas que seriam irrecuperáveis, por ter sido dura muitas vezes, por ser dura até hoje e por nunca ter abdicado do seu lugar de mãe", iniciou Taís na legenda.

E continuou: "Obrigada pelo olhar atravessado que me fazia gelar; obrigada pela rigidez que me fazia ter raiva, obrigada por ter me proibido de comer besteira aos 11 anos, obrigada por me obrigar a estudar inglês, mesmo eu indo aos prantos, obrigada por me dizer que a única obrigação que eu tinha na vida, quando criança/adolescente, era estudar e que eu tinha que honrar seu investimento em mim".

Por fim, declarou: "Obrigada por acordar de madrugada pra me levar pra trabalhar quando eu era menor de idade, obrigada pelo travesseiro e manta no carro, pra eu ir e voltar dormindo do trabalho. Obrigada por cuidar de mim e dos meus filhos. Eu não queria ter outra mãe que não fosse a senhora. Literalmente, eu sou porque a senhora é. Te amo e te desejo saúde e uma vida cheia de Graça, mamãe. Te amo, te amo, te amo!"

Semelhança

Nos comentários, os internautas não deixaram de reparar na semelhança entre elas. "Na terceira foto é a Taís Araújo com a Taís Araújo no colo", falou uma. "Não é a toa que você é linda!!! Já descobrimos de quem herdou", comentou outra. E outra ainda falou : "Parabéns para a sua mãe! Na foto da pra ver que você se parece muito com ela!". " A terceira foto é você segurando um filho seu, né?! (risos)", brincou outra pessoa.

Leia também: Taís Araújo reage ao ver comentários sobre Raquel em Vale Tudo: 'Mulher simples'

Veja as fotos compartilhadas: