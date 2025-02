Tadeu Schmidt posta cliques raros no aniversário da filha: 'Seja feliz'

O apresentador Tadeu Schmidt abriu o álbum de fotos ao comemorar o aniversário de 23 anos da filha mais velha, Valentina

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Valentina, que completou 23 anos de vida nesta quinta-feira, 20.

O apresentador do BBB 25, da Globo, compartilhou várias fotos com a herdeira, incluindo de passeios que eles fizeram juntos quando ela era pequena e escreveu uma bela mensagem.

"Parabéeeeeeeeeeeens, Vavaziiiiiiiiinhaaaaaaaa!!!! 23 anos!!!! E quanta história… Minha dupla de buraco. Minha parceira de aventuras. Minha consultora de cinema, musicais e cultura pop em geral! Acima de tudo, minha guerreira! Talvez nem você mesma se dê conta do tanto que você é guerreira, e como isso é lindo. Mas eu vejo isso todos os dias. E aplaudo de pé! Seja feliz, meu amor!", desejou o jornalista na legenda da publicação.

Valentina é fruto do casamento de Tadeu Schmidt com Ana Cristina Schmidt. Os dois também são pais de Laura, de 20 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da esposa

Casado há 26 anos com Ana Cristina, o apresentador Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da amada. Desde as coisas mais simples da rotina, até spoilers do BBB —programa que ele apresenta pelo quarto ano seguido—, tudo é compartilhado com a esposa, mãe de suas filhas, Laura e Valentina.

"Com a Ana eu não tenho nenhum segredo. Meu analista até falou que é errado e deve ser mesmo, mas a gente leva a vida assim. Não tem como um saber de uma coisa e o outro não. Eu tenho 100% de certeza de que ela não vai contar para mais ninguém", começa Tadeu, em entrevista à Revista CARAS. "Tudo da minha vida ela sabe, tudo da vida dela eu sei. Meu celular vive aberto, ela sabe todas as minhas senhas, ela entra no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram estava no celular da Ana, ela tirou recentemente porque eram muitas mensagens. Não temos nenhuma barreira entre a gente", revelou. Veja a entrevista completa!

