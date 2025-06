Tadeu Schmidt abre o coração no aniversário da filha caçula: 'Nosso amor supera'

Nas redes sociais, o apresentador Tadeu Schmidt prestou uma homenagem especial para sua filha caçula, Laura, que completou 21 anos

Tadeu Schmidt chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 8, ao prestar uma homenagem especial para sua filha caçula, Laura, que completou 21 anos.

Em seu perfil oficial, o apresentador do Big Brother Brasil compartilhou duas fotos com a herdeira, fruto de seu casamento com Ana Cristina, e recordou as diversas vezes que passou a data longe da jovem por causa do trabalho.

"Parabéns, Loló!!!! Esse aniversário em junho é sempre difícil pra gente… quantas vezes você cantou parabéns sem mim porque eu fui pra uma Copa ou uma Olimpíada… Este ano, voltei do aeroporto direto pra sua festinha! Deu tempo!", disse o jornalista no começo do texto.

"Mas é você que vai viajar logo, logo pra comemorar e eu não vou poder acompanhar, por causa do trabalho… Faz parte da vida! O importante é que o nosso amor supera qualquer distância! Seja feliz, minha lindona! Ninguém merece mais do que você!", completou o jornalista.

Além de Laura, Tadeu Schmidt e Ana Cristina também são pais de Valentina, que completou 23 anos em fevereiro. Na ocasião, o apresentador compartilhou várias fotos com a herdeira, incluindo de passeios que eles fizeram juntos quando ela era pequena, e prestou uma bela homenagem.

Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da esposa

Casado há 26 anos com Ana Cristina, o apresentador Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da amada. Desde as coisas mais simples da rotina, até spoilers do BBB —programa que ele apresenta pelo quarto ano seguido—, tudo é compartilhado com a esposa, mãe de suas filhas, Laura e Valentina.

"Com a Ana eu não tenho nenhum segredo. Meu analista até falou que é errado e deve ser mesmo, mas a gente leva a vida assim. Não tem como um saber de uma coisa e o outro não. Eu tenho 100% de certeza de que ela não vai contar para mais ninguém", disse Tadeu Schmidt, em entrevista à Revista CARAS. Saiba mais!

