Solange Frazão encanta ao celebrar aniversário do neto com fotos raras

Com cliques inéditos ao lado de um de seus netos, Solange Frazão encanta ao surgir com o garoto e comemorando os 8 anos dele; confira

A musa fitness Solange Frazão, de 62 anos, está comemorando o aniversário do neto, Thiago, e, para isso, nesta quarta-feira, 19, ela compartilhou um vídeo com cliques raros ao lado do menino, que é filho de sua herdeira, Thabata Frazão.

Após alguns dias da data em que ele completou oito anos, a influenciadora digital fez a postagem e encantou com as fotos ao longo dos anos com Thiago. Solange Frazão então escreveu uma homenagem e provou ser vovó coruja.

"No dia 17 de fevereiro há 8 anos atrás ele chegou. O MEU THIAGUINHO… Nem sei expressar ao certo o meu sentimento em ser avó. É tão fascinante…. é um dos milagres da vida. É uma benção em saber que ele é sangue do meu sangue e é parte de mim. Temos uma relação tão linda de amor desde seu primeiro respirar, e é tão puro que transcende o que conheço sobre o amor", disse ela.



"“Thiti”… A vovó te ama demais e deseja a você tudo mais incrível que a vida possa te dar. Sonhos realizados, muita SAÚDE e muita paz no seu coração. Estarei sempre ao seu lado pra tudo! Só quem é avó sabe do que estou falando… Obrigada pelas mensagens!", falou ela.

É bom lembrar que Solange Frazão é mãe de duas mulheres, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. Além delas, ela tem um homem, Lucca Frazão . Há um tempo atrás, a musa fitness compartilhou fotos com seu outro neto, Tom.

Veja o neto de Solange Frazão:

Solange Frazão reage após declaração de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Solange Frazão rebateu uma declaração de Gracyanne Barbosa no BBB 25, da Globo. A ex-esposa do cantor Belo disse que teria sido a primeira musa fitness da televisão brasileira. Porém, Solange discordou e se pronunciou sobre ter sido a primeira musa fitness a ter fama nacional.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela defendeu o seu posto. "Gra é uma querida e linda, mas a primeira musa fitness sou eu, né? (risos). Acho que a Gra tem um corpo lindo, mas diferente do meu e é outra proposta. Mais para competição fitness e bodybuilder, um corpo bem mais forte. Quando fui considerada a primeira musa fitness do Brasil, eram anos 1990. A Gra deveria ser bem novinha na época e nem devia ter o corpo fit. Mais precisamente, em 1997, quando participei de um concurso de beleza “Miss Garota Fitness Brasil” e fiquei em 1º lugar, ganhando de 60 garotas bem mais jovens. Lembrando que eu já era referência aos 35 anos, com o corpo definido na época e já era mãe de três filhos, mas já me cuidava muito e pensava na longevidade", disse ela e acrescentou mais sobre ser a primeira musa fitness do país.