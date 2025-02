Simone Mendes mostra detalhes da festa de aniversário da filha

Em suas redes sociais, a cantora Simone Mendes mostrou detalhes da festa de aniversário temática da filha Zaya, de quatro anos

Em suas redes sociais, Simone Mendes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 39 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 24, a cantora mostrou detalhes da festa de aniversário da filha Zaya, de quatro anos, fruto do seu casamento com Kaká Diniz. O casal também tem Henry, de dez anos.

A comemoração teve como tema Unicórnios. A decoração foi toda em tons pastéis e o look da aniversariante foi um vestido na mesma paleta de cores e uma tiara de unicórnio.

A artista ainda fez questão de mostrar algumas delícias que foram servidas na festa como churros, pizza, pipoca, sorvete, algodão doce, entre outras coisas.

Declaração

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial de aniversário à filha caçula, Zaya. A pequena, fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz, completou quatro anos de vida no último sábado, 22.

Em celebração a data, Simone publicou uma sequência de fotos encantadoras da herdeira em momentos de diversão e lazer. Na legenda, a artista destacou o quanto a família ficou mais completa após a chegada de Zaya.

"Minha princesa, como é lindo ter você aqui. Fruto do nosso amor e a escolha de Deus para as nossas vidas. Você chegou e hoje faz quatro anos e você nem imagina o quanto representa para todos nós. Eu te amo absurdamente! Mamãe deseja toda felicidade do mundo, que você cresça com saúde, paz alegria e muito Jesus no coração! Te amo meu sol, minha pequenina", escreveu a famosa.

Nos comentários, diversos internautas também celebraram o aniversário de Zaya e deixaram mensagens carinhosas de felicitações à pequena. "Que linda! Viva a Zaya", disse uma internauta. "Que amor, tia", comentou outra.

Vale lembrar que além de Zaya, Simone Mendes e Kaká Diniz também são pais de Henry, de dez anos de idade.

