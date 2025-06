Simone Mendes manda recado especial para Simaria: 'Não poderia deixar de dizer'

Completando mais um ano de vida, a cantora Simaria ganhou uma homenagem bastante especial da irmã e ex-dupla, Simone Mendes; veja

Dia de festa na casa de Simaria Mendes! A cantora, que completa 43 anos de vida nesta segunda-feira, 16, iniciou o dia com uma bela homenagem da irmã e ex-dupla, Simone Mendes. As duas anunciaram o fim da parceria nos palcos em agosto de 2022.

Aproveitando o clima de São João, Simone resgatou uma foto ao lado de Simaria onde as duas aparecem vestidas com figurino de festa junina. Na legenda, a artista celebrou a data especial e ressaltou todo o amor e carinho que sente pela familiar.

" Feliz aniversário, minha irmã amada! Hoje é o seu dia, e eu não poderia deixar de dizer o quanto você é especial pra mim. Você é mais do que irmã — é parte do meu coração! Que esse novo ano de vida te traga paz, amor, saúde e muitas alegrias ", iniciou a cantora.

" E lembre-se sempre: estarei ao seu lado, cuidando de você com todo o amor que tenho no coração. Te amo imensamente! ", completou Simone Mendes. Recentemente, a artista, que seguiu carreira solo após o fim da dupla com a irmã, enviou um presente inusitado a familiar: um vestido de algodão com estampas de galinha.

"Cheguei aqui em casa e minha irmã falou assim para mim: 'comprei um presente para você'. Eu amei", contou Simaria Mendes. Em seguida, a famosa apareceu segurando a peça. "É um vestido de galinha, Eu adorei, vou usar!", reagiu a irmã de Simone, com bom humor.

Por que Simone e Simaria se separaram?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

