Silvia Abravanel confessa mudanças com a maternidade: 'Mais do que eu sempre fui!'

Silvia Abravanel é mãe de Luana e Amanda; em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revela as transformações em sua vida com a maternidade

Silvia Abravanel (54) é apresentadora, produtora, empresária, diretora de TV, formada em medicina veterinária e, com muito orgulho, mãe! Ela tem duas filhas, Luana e Amanda. A apresentadora conta ao especial de Dia das Mães da CARAS Brasil que sua vida se transformou após o nascimento das herdeiras: "Me tornei uma leoa".

A filha de número 2 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) define sua experiência sendo mãe como uma dádiva, ao que prontamente ela entrega: "Maternidade significa o melhor presente que Deus poderia ter me dado", afirma. Silvia Abravanel reflete sobre as transformações.

"Quando eu descobri que estava grávida, [...] eu me tornei uma leoa. Uma mãe guerreira que estava ali pronta para pegar aquelas duas crianças e já desbravar o mundo, já querer ser mais, muito mais do que eu sempre fui! Mais mulher, mais fêmea, mais mãe, mais um ser-humano melhor", declara.

FONTE DA VIDA

Ao ser questionada sobre um momento marcante com a maternidade, Silvia Abravanel não pensa duas vezes e confessa: "Além do parto, claro, que o parto é sempre um presentão, uma coisa maravilhosa na vida da mulher. O momento de amamentação, que era meu e de cada uma delas".

"Eu estava ali, eu e elas, dando a fonte da vida: o leite. O alimento que estava fazendo elas mais fortes, com mais saúde, crescendo através da minha amamentação. Então, era o nosso momento, amor", Silvia reflete qual o maior legado que pretende deixar às filhas.

"Se amar, se valorizar, valorizar o próximo, ser grato a Deus por tudo! Mesmo pelos dias ruins, a gente tem que ser grato e sempre, sempre, sempre, estar grudado aqui com as mãos de Deus e ser uma pessoa crente, temente a Deus e ter Deus como nosso melhor amigo e sempre também se preocupar com o nosso próximo", finaliza a apresentadora Silvia Abravanel.

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE SILVIA ABRAVANEL À CARAS BRASIL: