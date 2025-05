Silvana se emociona ao falar de Zuri: ‘Certeza que o meu papel de avó vai ser incrível’

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvana, mãe da cantora Ludmilla, que espera a primeira filha com Brunna Gonçalves, ainda relembra infância difícil

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (33) está na reta final da gravidez de Zuri, a primogênita dela e da esposa, Ludmilla (30). E quem está na maior expectativa para o nascimento da pequena é a vovó coruja Silvana (50), que não esconde a ansiedade e o imenso amor que já sente pela primeira netinha. Em entrevista à CARAS Brasil neste domingo, 11, Dia das Mães, ela fala com carinho do momento especial e relembra a infância difícil ao lado da mãe, Vilma Sales, quando ainda morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

“Meu Deus, gente! É um amor (...) Deixa eu tentar explicar (risos). É um amor que eu acho que não tem muito como explicar, sabe? Acho que ele tem mais para ser vivido, mas vejo que a Zuri está chegando na melhor fase da minha vida. E todo o amor que sinto pela Lud, transborda agora na Zuri. Estou muito ansiosa para ter logo a minha bebezinha nos meus braços”, fala Silvana.

“Tenho certeza que o meu papel de avó vai ser tão incrível quanto é o meu de mãe. Tenho certeza disso! Porque hoje eu sou mais paciente, tenho mais tempo. Graças a Deus, com mais grana para poder curtir muito, fazer tudo o que eu desejava fazer com a minha filha e não tinha condições. É um misto de sentimentos aqui dentro (risos)”, completa a influenciadora digital.

Silvana conta que Ludmilla e Brunna estão muito felizes. “Elas também estão ansiosas pela chegada da Zuzu, e sentindo um pouco de medo, às vezes. Mas é normal, né? Medo de como vai ser. Falam: ‘Meu Deus, como?’. Me enchem de perguntas (risos), e eu falo para elas: Calma, calma. Vai dar tudo certo, vocês vão ser umas mães incríveis, e Zuri vai ter também muito orgulho de vocês duas, certeza”, entrega, acrescentando que já está tudo prontinho para a chegada da bebê. “Só esperando mesmo a Zuzu chegar com o pé na porta (risos)”, brinca.

Silvana, Brunna Gonçalves e Ludmilla - Foto: Arquivo Pessoal

DIA DAS MÃES

Para Silvana, a data especial representa o amor e, ao mesmo tempo, muita reflexão. “Porque eu fui criada por uma mulher muito guerreira, muito batalhadora. E eu fui mãe solo. Então, precisei pôr em prática tudo que eu via a minha mãe passando para me criar, para poder criar os meus filhos. Mãe é sinônimo de força, de garra e de luta”, ressalta ela, que além de mãe de Ludmilla, é de Luane (26) e Yuri (18).

Em seguida, Silvana relembra um momento marcante de seu passado com sua mãe, Vilma. “Foi quando minha mãe precisou sair de dentro de uma comunidade para criar eu e o meu irmão. E eu lembro quando minha mãe era manicure e ela fazia um pé e falava assim: ‘Filha, vai lá e compra o feijão’. Aí, chegava uma outra cliente, ela fazia a mão dela e depois dizia: ‘Filha, vai lá e compra o arroz e três ovos’. Isso me marcou demais, demais a minha adolescência, sabe?”, confessa.

“Esse momento meu ali com a minha mãe, a vendo com toda a sua luta, com toda a sua garra, me marcou muito. Aquilo ficou marcado em mim. Essa cena ficou para sempre. Obviamente, a gente já viveu outras coisas melhores. A vida mudou, a fase mudou, mas essa cena foi a que me marcou demais, demais”, emenda.

'SEMPRE FAÇO MUITA COMIDA'

E tem tradição para lá de especial na casa de Silvana no Dia das Mães. “Sempre faço muita comida (risos). É o Dia das Mães, mas vou para a cozinha, cozinho para os meus filhos, cozinho para a minha mãe, e graças a Deus! É privilégio, né? Eu tenho minha mãe para cozinhar para ela, tenho meus filhos também comigo. Então, o Dia das Mães sempre foi muita festa lá em casa. Uma grande festa”, diz.

“Eu gosto de fazer bastante comida para o meu povo, para os meus filhos, para a minha mãezinha. E esse ano não vai ser diferente. Essa comemoração de Dia das Mães eu acho que mereço muito, minha mãe merece muito, a Lud e a Brunna merecem muito, pois agora também vão ser mamães. É o primeiro ano delas como mamães, né?”, continua.

'ESTAR SEMPRE DISPOSTA PARA AJUDÁ-LOS'

Silvana diz que o que mais aprendeu com a mãe e que levou para a sua vida foi o amor incondicional pelos filhos. “E estar sempre disposta para ajudá-los no que for necessário, o companheirismo com os meus filhos, isso eu vou levar para a vida”, afirma.

E ser mãe, segundo a influenciadora, é maravilhoso. “E quando você é uma mãe solo, claro que você fica mais sobrecarregada, mas compensa, sabe? Hoje, olhar para os meus filhos e ver que eu criei pessoas do bem – mulheres e um homem do bem – é muito gratificante, é muito, muito gostoso”, reflete.

A maternidade mudou muita coisa na vida de Silvana, ela afirma. “A responsabilidade, né? Ela teve que vir logo, pois tive minha primeira filha com 21 anos, que foi a Lud. Eu era bem nova, e a responsabilidade veio logo com força”, salienta a vovó de Zuri, acrescentando o que mais aprendeu ao se tornar mãe. “Amar ao próximo. E quando a gente é mãe, a gente olha a vida de uma outra forma. A gente procura sempre ver pelo lado melhor das coisas, e parar de dificultar muito as coisas. Acho que aprendi isso tudo quando fui mãe”, avalia.

