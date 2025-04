Sheron Menezzes se declara para o marido em data especial: 'Amor e parceria'

Nas redes sociais, a atriz Sheron Menezzes escreveu uma bela declaração para o marido, Saulo Bernard, ao completar três anos de casada

Sheron Menezzes usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. Ela completou três anos de casada com Saulo Bernard nesta terça-feira, 22, e fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou um vídeo recordando imagens do dia em que oficializou a união com o amado, com quem tem um filho, Benjamin, de sete anos, e escreveu uma bela declaração.

"3 anos de oficialização casamental!!!! Porque casada contigo eu sou desde o primeiro dia!!!!! Que bom que a gente se encontrou nessa vida. E que sorte a nossa ter essa família linda e tanto amor e parceria pra dividir. Bora pra mais um ano! Te amo um tanto!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Lindos! Toda a felicidade do mundo. Admiro muito vocês", disse uma seguidora. "Lindos, sejam felizes. Deus continue abençoando a esse amor mais lindo", falou outra. "Felicidades imensa pra o casal. Que Deus continue abençoando", desejou uma fã.

Confira:

Sheron Menezzes revela conversa importante com o marido

A atriz Sheron Menezzes conversou com Gabriela Prioli no programa Sábia Ignorância, do GNT, e refletiu sobre o ciúmes que sentia do marido,o lutador Saulo Camelo. Durante o papo, ela contou que mudou sua visão sobre o assunto após uma conversa que teve com o companheiro.

"Foi uma coisa que ele me ensinou. Eu era uma sagitariana ciumenta. E ele um dia me ensinou, ele falou assim para mim. 'Você ter ciúmes, você não querer que eu vá nos lugares, não querer que eu faça tal coisa, não vai fazer com que eu não faça. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque eu estou bem aqui'", contou a artista.

Que complementou: "E aí ele falou a palavra-chave para mim ‘e vice-versa’. Falei, meu Deus, estou sofrendo por uma pessoa e poderia estar olhando para dentro de mim e a partir daí, eu mudei e a gente começou a ter um relacionamento muito na mesa mesmo, sabe?". Saiba mais!

