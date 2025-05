Sergio Guizé celebra aniversário ao lado de Bianca Bin: 'Feliz 45 anos'

Sergio Guizé comemora seu aniversário ao lado da esposa Bianca Bin e compartilha momentos especiais em um carrossel de fotos; confira!

Nesta quarta-feira, 14, o ator Sergio Guizé compartilhou em suas redes sociais fotos ao lado da esposa Bianca Bin, celebrando a chegada de seus 45 anos.

“Feliz 45 anos”, escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, ele aparece sozinho em algumas fotos, enquanto em outras, o casal simula um selinho e aproveita para tirar selfies juntos.

Alguns famosos e colegas aproveitaram a publicação para parabenizar Sergio Guizé pelo aniversário. Ary Fontoura, que contracenou com o ator na novela Êta Mundo Bom, da TV Globo, comentou: “Parabéns, muita saúde e muitas alegrias em sua vida”. Flavio Tolezani escreveu: “Viva! Parabéns, hermano [irmão]!!”. Já Monica Iozzi disse: “Parabéns, Guizus!!!! Vida longa!”.

Os internautas também marcaram presença na comemoração por meio dos comentários e deixaram elogios ao casal: “Lindos”, comentou uma fã. Um usuário disse: “Feliz vida”. Outros escreveram: “Feliz novo ciclo!”.

Confira a publicação em comemoração aos seus 45 anos:

Quem é Sergio Guizé?

Sergio Guizé, de 45 anos, é ator e cantor, natural de Santo André, na região do ABC Paulista. Estreou na televisão com a novela Da Cor do Pecado, da TV Globo, e desde então participou de diversas produções, como o longa Mulheres Alteradas e as novelas O Outro Lado do Paraíso e Êta Mundo Bom.

O artista é casado com a atriz Bianca Bin. O casal se conheceu nos bastidores de Êta Mundo Bom, em 2016, iniciou o relacionamento no ano seguinte e oficializou a união em 2022.

Exigências para atuar em 'Etâ Mundo Bom'

O ator Sergio Guizé aceitou o desafio de reviver o personagem Candinho na continuação da novela Êta Mundo Bom, da Globo. Porém, antes de assinar o contrato, ele fez uma única exigência que envolve a sua vida longe da TV.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Guizé fez o pedido para que não tivesse que gravar aos sábados e domingos ao longo da novela. Isso porque ele quer ter tempo para se dedicar ao teatro e ao cinema enquanto a trama está no ar. Ao receber a exigência, a direção da novela aceitou o pedido e confirmou o ator no elenco; confira mais detalhes!

