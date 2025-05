Serginho Groisman comemora aniversário de Faustão com homenagem: ‘Amigo de todos’

Amizade de longa data! O apresentador Serginho Groisman celebra a chegada dos 75 anos de Faustão com homenagem nas redes sociais

O apresentador Serginho Groisman homenageou seu amigo e colega de profissão Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, que completa 75 anos, nesta sexta-feira,2.

O apresentador do Altas Horas, programa da TV Globo, publicou uma foto e escreveu na legenda: “Hoje é aniversário de meu amigo e amigo de todos: Fausto Silva. Faustão: saúde, saúde, saúde, saúde e muitas alegrias pela frente" , comentou.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, também fez uma postagem pública para comemorar a data especial. "Celebrar a vida! Mais um ano! A dádiva de estar vivo graças a generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo. Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar. Na última semana você superou mais uma internação e hoje pode estar ao lado de sua família comemorando mais um ano. Tenho fé e peço essa benção: você vai conseguir voltar a desfrutar a vida como merece! (...)", celebra.

Confira a homenagem de Serginho Groisman para Faustão:

Estado de saúde de Faustão

O ex-apresentador do Domingão passou por dois transplantes. Em agosto de 2023, ele realizou um transplante de coração. Já em fevereiro de 2024, o apresentador fez um transplante de rim, após avanço de uma doença renal crônica.

Em março deste ano, o apresentador chamou a atenção dos internautas ao ser visto sentado em uma cadeira de rodas, com um dos pés enfaixados. Contudo, segundo João Guilherme Silva, filho de Faustão, ele estava se recuperando de uma infecção que contraiu no final de 2024, conforme informações compartilhadas com a colunista Fábia Oliveira.

