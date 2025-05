Seis meses de fofura! Ravi ganha festa inspirada em clássico dos anos 90

Ravi, filho caçula dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, ganha festa com o tema da animação ‘O Fantástico Mundo de Bobby’; confira!

Como já virou tradição, o pequeno Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, ganhou mais uma festa temática neste mês de maio. Para celebrar seus seis meses de vida, completados no dia 11, os papais prepararam uma comemoração inspirada na animação dos anos 90 O Fantástico Mundo de Bobby. O tema nostálgico foi escolhido por Eliezer e ganhou uma versão personalizada: O Fantástico Mundo de Ravi.

Nas redes sociais, Viih Tube e Eliezer compartilharam com os seguidores um vídeo especial da comemoração dos seis meses de Ravi. “Amo quando a família divide o mesmo neurônio. E o tema do mêsversário de 6 meses foi ‘O Fantástico Mundo de Bobby’ quer dizer… ‘O Fantástico Mundo de Ravi’. Claro que o tema foi escolhido pelo Eli, porque eu mesma nunca tinha escutado falar” , escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Para entrar no clima da festa, Eliezer se vestiu como Howard, pai do protagonista do desenho, e deu um show de atuação. Enquanto isso, o pequeno Ravi encantou a todos ao aparecer caracterizado como Bobby.

Muitos internautas aproveitaram os comentários da publicação para elogiar a criatividade da celebração. “Melhor desenho da vida vocês arrasaram sempre nos temas”, disse um usuário. “Vocês arrasam demais”, escreveu outro. “Amei”, completou uma seguidora.

Confira o vídeo de mêsversário de Ravi:

Qual foi o tema do quinto mêsversário de Ravi?

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de dois anos, e de Ravi, de cinco meses.

A digital influencer publicou um vídeo mostrando como foi a comemoração dos cinco meses do filho caçula.

Ravi ganhou uma festa com o tema Os Padrinhos Mágicos e a família inteira entrou na brincadeira e se fantasiou como os personagens do famoso desenho; confira mais detalhes!

