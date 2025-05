Sasha Meneghel e João Lucas trocam declarações no aniversário de casamento

Sasha Meneghel e João Lucas encantaram os seguidores ao postarem registros em clima de romance para celebrar os quatro anos de casamento

Sasha Meneghele João Lucas usaram as redes sociais para comemorar o aniversário de casamento. Nesta quinta-feira, 22, a modelo e o cantor completaram quatro anos de casados e celebraram a data especial trocando declarações.

Em seu perfil, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir compartilhou vários momentos ao lado do marido, incluindo uma foto em que os dois estão se beijando, e falou sobre o amor que sente por ele. "4 anos de nós. Todo dia te amando um pouquinho mais. 22/05", afirmou a jovem na legenda.

Depois foi a vez de João se declarar para a amada. O artista postou um vídeo recordando passeios que eles realizaram e falou sobre como se sente no casamento. "4 anos casado com você. Ouvi tanta coisa sobre o que seria um casamento, e um dos meus maiores medos quando nos casamos era não conseguir te amar mais do que eu te amava nos nossos primeiros dias…", confessou.

E completou: "Mas a vida nos surpreende, e a verdade é que nem nos meus maiores sonhos, viver ao seu lado seria TÃO BOM como tem sido nesses 4 anos. Eu te amo, meu amor, e cada dia mais, até a eternidade", declarou o cantor.

Confira as publicações:

Xuxa revela curiosidade da intimidade com Sasha

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, revelou que ainda dá banho na filha Sasha, de 26 anos, quando elas estão juntas em casa. De acordo com Xuxa, esse é um jeito de intensificar o vínculo afetivo com a filha. A apresentadora ressaltou que, embora Sasha já seja adulta, para ela, a filha continua sendo aquele bebê que tanto sonhou e que, em alguns momentos, não pôde aproveitar completamente.

"A gente põe em dia as conversas e depois dorme junto ou toma banho junto. É aquela coisa de, na hora do banho, eu realmente lavo ela como se fosse um bebê. Depois seco o cabelo dela, como se fosse a minha criancinha", comentou durante sua participação no Wow Podcast. Saiba mais!

