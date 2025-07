Saiba por que Rafaella Justus não esteve na festa de 6 anos da irmã

Filha mais velha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus celebrou o aniversário de 6 anos da irmã, Manuella Tralli, à distância; saiba onde ela está

Filha mais velha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem à irmã, Manuella Tralli. A pequena, fruto do atual casamento da apresentadora com o jornalista César Tralli, completou 6 anos de vida no último sábado, 12.

Em seu perfil oficial, Rafa publicou uma sequência de fotos especiais ao lado da aniversariante e ressaltou o quanto a ama. " Dia da minha princesa. 6 anos de muito amor! Meu mundinho cor de rosa. Te amo muito ", declarou a adolescente na legenda das imagens.

Manuella celebrou a chegada de seus 6 anos ao lado de familiares e amigos com uma festinha temática organizada pelos pais. Rafaella, porém, não esteve presente, uma vez que está passando as férias nos Estados Unidos junto com o pai, o empresário Roberto Justus.

A primogênita de Ticiane Pinheiro tem aproveitado os dias de descanso ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, e da outra irmã, Vicky Justus — caçula de Roberto. A adolescente, que está prestes a completar 16 anos, reencontrou a família paterna fora do Brasil logo após curtir o início das férias com Manu, a mãe e o padrasto na Disney, em Orlando.

Veja a homenagem de Rafa Justus para a irmã:

Rafaella Justus celebra 6 anos da irmã, Manuella - Reprodução/Instagram

Como foi a festa da filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro?

Manuella Tralli comemorou a chegada dos 6 anos em grande estilo! A filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro ganhou uma festinha no sábado, 12, dia oficial de seu aniversário, em celebração à data especial.

O evento, realizado na residência dos apresentadores, reuniu amigos e familiares. Este ano, Manu escolheu a animação infantil 'Stitch' como tema principal da festa, que contou com uma decoração caprichada repleta de balões em rosa e azul, docinhos personalizados e um bolo de dois andares com detalhes do personagem do desenho.

Além disso, os convidados aproveitaram um belo almoço com direito a feijoada. Na hora do tão esperado 'parabéns para você', a aniversariante encantou ao celebrar a cantiga de aniversário ao lado dos pais famosos; veja as fotos do aniversário da filha dos famosos!

Leia também: Ticiane Pinheiro abre álbum de férias inesquecíveis em família: 'Memórias'