Sabrina Sato presta bela homenagem à cunhada, irmã de Nicolas Prattes

Dia de festa na família de Nicolas Prattes! Na última segunda-feira, 28, a irmã do ator, Fernanda Prattes, completou 17 anos de vida e ganhou belas homenagens dos familiares. A apresentadora Sabrina Sato, esposa do artista, publicou uma declaração especial de aniversário para a cunhada.

Em celebração a data, Sabrina escolheu uma foto atual do casal ao lado da aniversariante. " Feliz aniversário, minha cunhada linda e amada. Viva! Te amo. Você é luz nas nossas vidas ", escreveu a famosa na legenda da imagem.

Nicolas Prattes também publicou uma linda homenagem à irmã caçula em seu perfil oficial. O ator, que esteve recentemente no ar em 'Mania de Você', da TV Globo, compartilhou uma sequência de registros antigos e recentes com a aniversariante e ressaltou o quanto a ama.

" Minha Fefe. Pra mim vai ser sempre assim. Faz aniversário hoje!!! Minha irmã. Minha amiga e parceira. Tenho muito orgulho de você. Companhia pra todas as horas e uma alma rara e linda. Seu irmão te ama. Pedi pra você nascer e foi um dos melhores presentes que papai do céu me deu. Nossa Fefe, nossa leonina ", declarou Nicolas Prattes.

Confira as homenagens:

As férias em família de Sabrina Sato

Recentemente, Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua viagem de férias em família pela Suíça. A apresentadora estava acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes, da filha, Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, dos pais, Kika e Omar, além de outros membros da família.

Nas imagens postadas no feed, eles apareceram conhecendo os pontos turísticos, além disso, a artista surgiu agarradinha com o marido enquanto eles curtiam as belas paisagens. Já na legenda, Sato explicou que escolheram a Suíça por causa de sua avó paterna, Rosa Lortscher Rahal, que saiu do país para se mudar para o Brasil; confira os registros!

