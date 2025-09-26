Sabrina Sato impressiona com homenagem para a irmã: ‘Não seria nada sem ela’

Sabrina Sato usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã, Karina Sato, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 26.

Para comemorar a data, a apresentadora compartilhou imagens de vários momentos com a aniversariante e também com a família, incluindo viagens e trabalhos, e se declarou para a irmã na legenda da publicação. “Sempre digo que não seria nada sem ela e não é exagero. Se hoje eu tenho coragem, fé e um pouquinho de juízo, é porque ela me emprestou tudo isso”, afirmou a artista.

“A Karina Sato tem esse dom raro: ela pensa primeiro nos outros, defende como uma leoa e cuida como se fosse mãe de todo mundo. É incrível… amigos, família, conhecidos que cruzam o caminho dela recebem esse amor generoso, como se estivessem debaixo de suas asas. E tudo com aquele sorriso lindo, que desarma qualquer dificuldade”, acrescentou.

Em seguida, Sabrina falou sobre a família que a irmã formou. “E ela construiu uma família linda, que também é parte do meu coração. O Felipinho e a Manu, meus sobrinhos amados, são extensão desse amor imenso que ela espalha. E o Felipão, meu cunhado querido, completa essa fortaleza de união e companheirismo que eu admiro tanto.”

“Deus me deu um anjo da guarda em forma de irmã. E eu agradeço todos os dias por essa grande mulher que ensina e inspira. Karina, obrigada por ser luz, por ser força e por me mostrar que dá pra atravessar qualquer tempestade com fé, coragem… e claro, um bom riso no meio do caminho. Feliz aniversário, minha irmã tão linda. Amo você pra sempre”, finalizou a declaração.

Sabrina Sato abre o coração sobre nova gravidez após perda gestacional

Recentemente, Sabrina Sato abriu o jogo sobre a possibilidade de engravidar novamente após sofrer um aborto espontâneo no ano passado. “Mais pra frente, quem sabe? Daqui a um, dois ou três anos”, disse a artista durante uma breve entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

