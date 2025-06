Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello declaram: 'Olhamos para trás com orgulho do que superamos'

Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva estão juntos há mais de cinco anos; em entrevista à CARAS Brasil, o casal fala sobre relacionamento

"Não é um conto de fadas, mas é uma escolha diária de cuidar um do outro", é assim que Rodrigo Phavanello (48) e Sabrina Paiva (29) definem o amor. O casal está junto há mais de cinco anos e mantém um relacionamento saudável e regada de muito carinho e cuidado.

Em especial para o Dia dos Namorados — comemorado no Brasil nesta quinta-feira, 12 — os pombinhos conversaram com à CARAS Brasil e abriram a intimidade ao falarem de relacionamento. Rodrigo revela qual a maior lição que aprendeu com Sabrina e confessa sobre a diferença de idade com a companheira.

"A gente aprendeu a rir das diferenças, principalmente por conta da nossa diferença de idade e a crescer com elas. A Sabrina me ensinou a ser mais calmo, a ter mais escuta e até a me alimentar melhor. E eu acho que ensinei para ela a desacelerar, a confiar mais no tempo das coisas, a entender que tudo tem seu momento certo. A gente se desafia, se apoia e se diverte muito juntos. Tudo isso com muito humor!", diz.

Sabrina Paiva destaca que aprendeu muito, inclusive sobre ela mesma, durante este período dividindo a vida com o ator. A influenciadora digital menciona que Rodrigo Paiva a incentiva bastante e o relacionamento trouxe aprendizados sobre afeto e tempo.

"Aprendi que com ele posso ser quem realmente sou. Posso cantar minhas músicas bregas de manhã, fazer as dancinhas mais esquisitas... Ele me ensinou a desacelerar e a confiar mais na minha entrega, no meu processo", declara.

Abaixo, confira trechos editados da conversa de Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva à CARAS Brasil

Como vocês pretendem passar este Dia dos Namorados?

Sabrina:Com esse friozinho, vamos fazer algo que amamos: preparar um jantar a dois, com um bom vinho. Apesar de adorarmos o Dia dos Namorados, não somos muito fãs de enfrentar filas ou esperar além do normal em restaurantes.

Rodrigo: Esse Dia dos Namorados vai ser mais especial .A ideia é fazer algo mais intimista, talvez uma viagem curta, ou um jantar só nosso.

Como vocês enxergam a parceria que construíram juntos? Há alguma palavra ou sentimento que define este relacionamento?

Sabrina:É difícil definir o Rodrigo em poucas palavras. Além de parceiro, ele é a pessoa que escolhi para construir uma vida ao meu lado. É quem consegue quebrar o meu lado mais sério e me faz enxergar o mundo por uma outra lente.

Rodrigo:A Sabrina é minha paz e minha força ao mesmo tempo. Ela tem uma luz que contagia. É uma mulher linda por fora e, principalmente, por dentro. Inteligente, parceira, doce, verdadeira… Definir a Sabrina é difícil! Se eu tivesse que resumir, diria que ela é o amor da minha vida!.

Qual foi o maior desafio que tiveram de enfrentar juntos?

Sabrina:Sem dúvida, o maior desafio foi o período em que o Rô estava em Luanda. A saudade, distância, confiança, foi um desafio que fortaleceu ainda mais a nossa relação.

Rodrigo: Um dos maiores desafios foi a distância. Teve um período em que eu fui trabalhar fora do Brasil, em Angola, e ficamos um bom tempo longe fisicamente. Foi difícil, porque a saudade aperta, e manter uma conexão forte mesmo a quilômetros de distância exige confiança, maturidade e muita parceria. Mas esse desafio só fortaleceu o que já era sólido. A gente aprendeu a valorizar ainda mais o tempo juntos e a importância do diálogo. Hoje, olhamos para trás com orgulho do que superamos.

