Rodrigo Santoro posta fotos raras das mulheres de sua família: 'Me ensinam'

No Dia das Mulheres, Rodrigo Santoro posta cliques raros com a esposa, as filhas, a mãe e outras mulheres de sua família; confira

O ator Rodrigo Santoro compartilhou fotos das mulheres de sua vida neste sábado, 08. Aproveitando o Dia das Mulheres, o famoso fez a homenagem para as de sua família e encantou com os cliques raros.

Discreto com sua vida pessoal, raramente ele posta sobre sua intimidade, mas, dessa vez, o galã abriu uma exceção e encantou ao surgir ao lado da esposa, Mel Fronckowiak, das filhas, Nina, de sete anos, Cora, de seis meses, da mãe e de outras mulheres próximas.

"Desde criança vivo rodeado de mulheres em casa. Isso me fez crescer sempre sendo aprendiz da vida. Porque todos os dias elas me ensinam. Muito. Sou mais feliz por viver ao lado delas e minha maior missão é retribuir sempre todo bem que elas me fazem. Hoje e sempre é", refletiu sobre as mulheres que convivem com ele.

Ainda nas últimas semanas, Mel Fronckowiak compartilhou uma carta que escreveu para as filhas. Na ocasião, ela comoveu com as palavras que escreveu para as herdeiras sobre ter que passar um tempo longe delas por conta de uma viagem internacional.

Veja as fotos das mulheres da família de Rodrigo Santoro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Rodrigo Santoro chora ao vivo ao receber recado de Mel Fronckowiak

Rodrigo Santoro foi um dos convidados do programa ‘Encontro’, da Globo. Além de divulgar o lançamento de seu novo filme, ‘Arca de Noé’, o ator também se emocionou ao receber um recado muito especial. Visivelmente tocado, o artista chorou ao ganhar uma mensagem da esposa, Mel Fronckowiak.

Após comentar sobre a estreia da animação bíblica, Rodrigo foi surpreendido com uma declaração da esposa, que quebrou a habitual discrição e falou sobre seu casamento publicamente ao vivo na atração: "Meu amor, eu sei que a gente não faz isso muito, que a gente costuma guardar esses momentos na na caixa preciosa da nossa intimidade”, a atriz iniciou.

“Mas eu quero que você saiba que festejar você, celebrar você em alto e bom tom, pra quem puder ouvir, é algo que me completa muito, que me faz muito feliz. A nossa parceria me faz muito feliz. Eu fiquei pensando aqui numa palavra que te define e a palavra que me vem à cabeça é grandeza. E não só pelo artista infinito, imenso que você é”, ela se declarou. Leia mais aqui!