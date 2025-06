Rodrigo Faro e Vera Viel revelam planos para o Dia dos Namorados; confira

O AMOR ESTÁ NO AR

Em especial para o Dia dos Namorados, Rodrigo Faro e Vera Viel revelam, com exclusividade para a CARAS Brasil, os planos para a data especial

Há 28 anos juntos, Rodrigo Faro (51) e Vera Viel (49) asseguram que o Dia dos Namorados é celebrado todos os dias em sua relação. No entanto, com a chegada da data especial, os dois contam com exclusividade à CARAS Brasil como pretendem passar a celebração nesta quinta-feira, 12.

"Vamos passar aqui em casa, normal. Como vai cair na quinta-feira, a Vera vai estar dormindo cedo, levando as crianças na escola, eu vou estar na correria", explica Rodrigo Faro , em entrevista ao especial para o Dia dos Namorados. "Na nossa rotina mesmo, no dia a dia", completa Vera.

Apaixonados, eles asseguram que não precisam de uma data especial para celebrar a união, que começou em maio de 1997. "A gente celebra nosso amor todos os dias. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, naquele comercial de chinelos há 28 anos."

"São 28 anos juntos, 22 de casados... namorando o tempo todo", acrescenta a modelo, que ressalta a importância da presença do marido em seu dia a dia. "A gente namora todo dia. Vamos estar juntos sempre e para sempre, é isso que vale", diz o apresentador, que também reforça como sua vida é mais especial por ter a esposa ao seu lado.

Casados desde 2003, Rodrigo Faro e Vera Viel construíram uma família admirada por milhões de brasileiros. Apesar de discretos quanto à vida pessoal, eles costumam encantar os fãs e seguidores ao trocar declarações na web. Os dois celebraram a cerimônia religiosa na Igreja São José, em São Paulo, e a lua de mel foi em Recife. Juntos, eles são pais de Clara (19), Maria (16) e Helena (11).

CONFIRA TRECHO DE ENTREVISTA DE VERA VIEL E RODRIGO FARO À CARAS BRASIL: