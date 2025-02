Roberto Justus revela detalhes do aniversário da esposa e adianta celebrações: 'Fase espetacular'

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus abre o coração ao falar da esposa, Ana Paula Siebert, e adianta comemorações dos dez anos de casamento

Aniversariante do dia, Ana Paula Siebert realizou um almoço bastante especial em família no último sábado, 15, para comemorar a chegada de seus 37 anos. A celebração foi organizada pela influenciadora digital e segundo Roberto Justus (69), marido da personalidade, a tarde foi especial. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário abre o coração ao falar da esposa e adianta as comemorações dos seus dez anos de casado.

Ana Paula Siebert celebra 37 anos nesta terça-feira, 18, mas antecipou as comemorações promovendo um almoço na fazenda para amigos e familiares, no último sábado, 15. Roberto Justus fala sobre o evento especial e revela que cerca de 45 convidados estiveram presentes, com mais da metade sendo familiares.

"O almoço de celebração da Paula foi uma coisa pequena [...] para não deixar a data passar em branco. Ela organiza lindamente como sempre! Os almoços dela são lindos, a gente botou uma musiquinha ao vivo lá, cantamos, dançamos, nos divertimos, foi muito gostoso", declara.

Apaixonado pela família, Roberto Justus abre o coração ao falar dos familiares e destaca que o final de semana foi muito especial, pois Ana Paula Siebert conseguiu reunir alguns parentes que moram longe: "E mais ainda que o final de semana inteiro com a família dela do Sul, com meus filhos, com os meus netos, juntamos todo mundo e foi muito divertido, foi muito gostoso o final de semana em comemoração [do] aniversário dela. Uma festa menor, mas muito bacana, muito bem feita!", afirma.

'FASE ESPETACULAR'

O ano de 2025 promete grandes celebrações para Roberto Justus, além do aniversário da esposa, ele comemora 70 anos de vida, doze de relacionamento com Ana Paula Siebert e dez de casado. O empresário adianta que a data não vai passar despercebida e ele e a esposa vão renovar os votos.

" Já é, de longe, a minha relação mais longeva e a gente vai casar de novo, no dia do meu aniversário de 70 anos, que vai ser no dia 30 de abril, que eu faço 70 anos, nós vamos fazer uma comemoração dupla. Vamos renovar os votos do nosso casamento, casar de novo. Ela vai entrar de noiva", revela.

Justus afirma que a renovação dos votos será algo mais simbólico, não é um novo casamento, porém é um evento especial para comemorar esta década de união."É um marco para nossa vida, uma felicidade muito grande estar junto, se dando tão bem como a gente se dá, com a nossa família, com a nossa filhinha".

"A gente vai convidar todos os nossos amigos. Uma festa bem bacana que nós estamos organizando agora para no dia certinho. E nós vamos comemorar agora os 10 anos de casado, fazendo essa renovação de votos e meu aniversário ao mesmo tempo. Estamos muito felizes, estamos numa fase espetacular da nossa vida e isso merece essa comemoração", finaliza o empresário Roberto Justus.

