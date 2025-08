Roberto Justus confessa legado que ensinou aos filhos: 'Mostrei isso para eles'

Roberto Justus aponta o papel de pai como o maior de sua vida; em entrevista à CARAS Brasil, o empresário fala sobre paternidade e família

Roberto Justus (70) não esconde de ninguém que é um apaixonado pela sua família. E quando o assunto é paternidade, reforça que este é o papel mais importante de sua vida. Sempre presente na vida dos cinco filhos, o apresentador faz questão de preservar a união familiar.

Em Especial ao Dia dos Pais, Roberto Justus é um dos famosos entrevistados pela CARAS Brasil, que fala sobre paternidade e família. O empresário celebra a união de seus filhos: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus, Rafaella Justus e da pequena Vicky Justus.

"Pai, para mim, é o papel mais importante da minha vida. Eu me sinto muito realizado. Tenho cinco filhos maravilhosos, cada um do seu jeito, [mas] muito unidos. Apesar de só os dois mais velhos serem da mesma mãe, eu sinto como se todos fossem da mesma mãe porque eles têm uma ligação espetacular entre si, o que me engrandece e me deixa muito feliz por proporcionar esta união, independentemente de serem de casamentos diferentes", declara.

O empresário abre a intimidade e revela que sempre incentivou os filhos, porém respeitando a demanda de sucesso de cada um: "Dei força para eles realizarem seus sonhos", afirma. Roberto Justus aponta os ensinamentos passados .

"Sempre mostrei para eles serem de bom caráter, fazer as coisas direito, não prejudicar ninguém, não puxar o tapete de ninguém, não querer passar por cima das pessoas, ter ambição que é super importante. Mostrei isso para eles, querer realizar, seja lá o que for, eu respeito essa demanda, cada um tem uma definição de sucesso[...] foi passado para eles desse jeito", confessa.

'Nunca se sentiram melhor do que ninguém!'

Roberto confessa ter muito orgulho da edução de seus filhos e menciona sempre ter ensinado eles que nenhuma pessoa é superior à outra. Justus reforça que é feliz ao analisar que os herdeiros não são deslumbrados e todos se tornaram pessoas respeitosas e de caráter.

"Eu tenho a felicidade de ter filhos muito bem formados que nunca se deslumbraram com nada, tiveram muito conforto na vida, graças ao sucesso empresarial do pai, mas nunca abusaram disso, nunca se sentiram melhor do que ninguém! Sempre tiveram seus valores muito bem equacionados e bem resolvidos", diz.

Roberto Justus ao lado dos filhos e netos/ Foto: Reprodução/Instagram

Transfomação em diferentes fases da vida

Justus foi pai em diferentes momentos, fato celebrado por ele. A filha caçula do apresentador, Vicky, tem cinco anos de idade e ele compartilha sobre a paternidade nessas fases variadas de sua vida:"Isso me rejuvenesce, me traz uma energia. Minha filha tem idade dos meus netos, é muito gostoso essa convivência com filhos e netos".

"Tudo isso me traz uma energia, uma luz maravilhosa poder ter uma casa sempre cheia de crianças e isso passa muito rápido. A gente sabe que, com os nossos filhos, passamos 75% do tempo com eles até os 18 anos de idade. Depois eles crescem, saem, viajam, vão se estudar fora, casam, têm as suas próprias famílias, aí você vê eles menos. É super natural essa sequência. Então, eu gosto muito de aproveitar essas fases. Eu tive essa sorte de ter hoje 70 anos e ainda tá aproveitando fases. Eu gosto muito", finaliza o apresentador.

