Reynaldo Gianecchini resgata fotos com a ex, Marília Gabriela, em data especial

Amigos! O ator Reynaldo Gianecchini prestou uma homenagem à ex-esposa, a apresentadora Marília Gabriela: 'A mais incrível'

Reynaldo Gianecchini usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem à ex-esposa, Marília Gabriela, que completou mais um ano de vida no último sábado, 31. O ator e a jornalista foram casados de 1999 a 2006, quando decidiram colocar um ponto final na relação.

Em seu perfil oficial, Reynaldo, que mantém uma boa amizade com Marília, compartilhou algumas fotos antigas ao lado da aniversariante, incluindo cliques de quando ainda estavam juntos, e a parabenizou pelo início do novo ciclo.

" Hoje é dia dela, a mais incrível de todas! Loviú (i love you) forever baixinha !", escreveu o artista na legenda. Marília Gabriela fez questão de agradecer a homenagem do ator e retribuiu o carinho nos comentários da postagem: " Te amo, bonitinho, muito! ", declarou ela.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini abriu o coração ao falar sobre o fim do casamento com a jornalista. "Sempre especularam muito da gente se separar, entre outras histórias erradas. Mas a gente nunca esteve nem próximo de separar. Quando a gente decidiu separar, nos pegou até de surpresa esse sentimento. Foi com muito respeito e carinho", contou.

"Nunca foi porque tivemos uma briga, a gente nunca teve uma crise. Tivemos o entendimento de que as fases estavam ficando diferentes e que os nossos caminhos estavam desviando. E foi isso, nunca tiveram os boatos que todo mundo falava. A gente nunca ameaçou separar, nunca teve uma briga que pudesse ser motivo para essas fofocas erradas", completou o ator.

Marília Gabriela anuncia aposentadoria

Recentemente, a jornalista Marília Gabriela usou as redes sociais para compartilhar uma novidade. Ela, que se consolidou como uma das maiores entrevistadoras da TV brasileira, anunciou sua aposentadoria definitiva e fez uma reflexão sobre sua carreira.

Na publicação, ela compartilhou uma foto vestindo uma camiseta com a inscrição em inglês: "Aposentada. Adjetivo. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. Olhe também: não é mais meu problema".

"Sim, é o que está escrito: aposentada, fazendo o que eu quero, quando quero e pronto, não se fala mais nisso… só viajar e fazer Teatro… por enquanto. Daí pergunto: pra que mais?", ela iniciou na legenda da publicação.

Ela ainda relembrou um momento de nostalgia. "Ps. Ah… sim… minha primeira carteira de trabalho, um “caco”, mostra que fui admitida na Rádio Televisão Paulista (Globo) em 1º de abril de 1970. Encontrei-a hoje numa gaveta! Vida que segue. Beijos nesta segundona barulhenta, desta sua e sempre, G...", finalizou.

