Renata Fan se declara no aniversário do namorado: 'Amando tudo que você é'

A apresentadora Renata Fan compartilhou várias fotos com o namorado, Átila Abreu, e falou sobre a comemoração do aniversário do piloto

Renata Fan usou as redes sociais para comemorar o aniversário do seu namorado, o piloto Átila Abreu, que completou 38 anos no dia 10 de maio.

Para comemorar a data especial, a apresentadora do programa Jogo Aberto, da Band, compartilhou uma sequência de cliques de viagens e momentos que eles dividiram juntos e contou como foi a comemoração.

"Depois de tantos aniversários juntos, resolvi agregar tudo que já desejei de positivo pra você, Átila Abreu, e adicionar o quanto continuo torcendo, apoiando, incentivando e amando tudo que você é, faz, busca e consolida!", disse ela.

Em seguida, Renata deu detalhes sobre a comemoração do aniversário do piloto. "No seu dia, fomos para o campo, almoçamos em um novo lugar e celebramos com pessoas queridas! Foi do seu jeito e do melhor jeito! Love you, more! Parabéns!!", completou.

Em setembro do ano passado, Renata Fan e Átila Abreu completaram 16 anos juntos e apresentadora escreveu uma bela declaração para o namorado. "16 anos juntos! Com tanta história, cumplicidade, amor, amizade, diferenças e semelhanças, desafios e vitórias! Com você tudo é mais fácil, melhor e significativo! Agradeço e sigo ao seu lado desbravando a vida, evoluindo e grata por trilharmos o caminho a dois! Te amo, more", disse ela.

Renata Fan ostenta corpo sarado durante viagem

A apresentadora Renata Fan chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural durante uma viagem. De férias do programa 'Jogo Aberto', da Band, ela ostentou sua boa forma ao surgir de biquíni, enquanto admirava o belo cenário.

Já na legenda da publicação, a jornalista expôs o motivo para não postar com frequência fotos mostrando seu corpo. "As fotos de biquíni. São as mais vistas, polêmicas, elogiadas, insultadas ou invejadas. Com 47 anos nas costas exponho pouco o corpo que tardiamente comecei a cuidar melhor. Tento inúmeras poses e elimino a maioria. Nunca encontro a foto perfeita, talvez nem exista. Vejam, curtam, espiem silenciosamente várias vezes em busca de defeitos ou alterações, vão encontrar a paz de espírito, a certeza de que estou no melhor caminho e não posso oferecer nada diferente!", escreveu a famosa. Confira a publicação!

