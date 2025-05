Regina Volpato mostra fotos raras de encontro com a filha fora do Brasil

Curtindo vida longe do trabalho da TV, Regina Volpato mostra fotos inéditas ao lado da filha; apresentadora visitou a herdeira fora do Brasil

A apresentadora Regina Volpato mostrou em sua rede social como passou o Dia das Mães ao lado de sua única filha, Rafaela Scaff. Neste domingo, 11, a comunicadora postou os cliques com a herdeira, que mora fora do Brasil, e falou sobre ter celebrado a data especial de forma memorável.

Na Itália, a ex-funcionária do SBT apareceu aproveitando sua vida longe das telinhas, sem horários para cumprir e compromissos. Regina Volpato então posou dando um beijo na filha e fazendo alguns passeios com ela.

"Melhor dia das mães da minha vida. Melhor presente da vida: ser mãe da Rafaela Scaff. Cheirosa, eu te amo", escreveu a famosa ao postar os cliques inéditos com a jovem, que posta um pouco de sua rotina aprendendo sobre culinária fora do Brasil.

Recentemente, Regina Volpato postou um vídeo falando sobre sua escolha de ser "velha e sozinha". A comunicadora refletiu sobre ser muito feliz ao ver sua herdeira tendo sua própria vida.

Veja as fotos da filha de Regina Volpato:

Regina Volpato vai voltar para a TV?

Dona de uma longa carreira na TV, Regina Volpato está aproveitando bastante sua nova fase fora das telinhas. Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL, Regina abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão: " Não faz parte dos meus planos mesmo . Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, descartando a chance de uma volta.

"Eu me achei no entretenimento. O ‘Caso de Família’ foi muito especial. Foi uma virada na minha vida pessoal e na minha vida profissional", acrescentou a apresentadora, que esteve no comando da extinta atração do SBT de 2004 a 2009.

Ao comentar sobre a fase atual de sua carreira, a famosa não esconde o quanto está alegre: "Estou muito feliz! Me sentindo muito desafiada, produzindo coisas para as redes sociais. Dizem que o ano começa só depois do Carnaval, o meu já começou no dia primeiro de janeiro", disse Regina Volpato.