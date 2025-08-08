CARAS Brasil
  2. Raul Gazolla celebra a chegada dos 70 anos com declaração da filha
Datas Especiais / Homenagem

Raul Gazolla celebra a chegada dos 70 anos com declaração da filha

Em seu aniversário de 70 anos, o ator Raul Gazolla ganhou uma bela homenagem de sua única filha: 'Fã número 1'; confira

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 13h12

Raul Gazolla ganha homenagem da filha
Raul Gazolla ganha homenagem da filha - Foto: Reprodução / Instagram; @marcoaureliofotografias

O ator Raul Gazolla, que completou 70 anos de vida na última quinta-feira, 7, foi surpreendido com uma bela homenagem da filha, Rani Gazolla. A jovem, que é a única herdeira do artista, resgatou uma foto de quando ainda era bem pequena em comemoração a data festiva.

"70 anos da minha maior inspiração. Meu amor por você é imensurável, nossa conexão é de outro mundo. Obrigada por ser o melhor pai do mundo, serei sempre sua fã número 1 (sei que você é o meu também)", escreveu a filha de Raul na legenda da imagem, publicada originalmente em suas redes sociais e repostada pelo artista.

Raul Gazolla também celebrou a chegada do novo ciclo: "Hoje é um dia muito especial para mim, hoje completo 70 anos de idade. De muita alegria, batalha e muita luta, mas muita felicidade", declarou o veterano em seu perfil.

Rani Gazolla, de 24 anos, é fruto do antigo relacionamento do ator com Mariúza Palhares. Discreta, a jovem costuma fazer raras aparições em público e possui um perfil privado. Atualmente, Raul Gazolla é casado com a gerente de RH Fernanda Loureiro, com quem vive desde 2005. 

Confira a homenagem da filha de Raul Gazolla:

Raul Gazolla ganha homenagem da filha - Reprodução/Instagram
Raul Gazolla ganha homenagem da filha - Reprodução/Instagram
Raul Gazolla e a filha, Rani Gazolla - Foto: Reprodução/Instagram
Raul Gazolla e a filha, Rani Gazolla - Foto: Reprodução/Instagram

Gloria Perez e Raul Gazolla homenageiam Daniella Perez

Em agosto de 2023, a autora de novelas Gloria Perez usou as redes sociais para prestar homenagem à sua filha, Daniella Perez, que completaria 53 anos se estivesse viva.

Ao publicar um clique da herdeira com um gato, Gloria comentou sobre a ausência da atriz, que foi brutalmente assassinada em 1992. O ator Raul Gazolla, que na época era casado com Daniella, também fez questão de lembrar da data; confira mais detalhes!

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Raul Gazolla

