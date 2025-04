Rafaella Justus presta bela homenagem no aniversário do pai: 'Orgulho imenso'

O empresário Roberto Justus completou 70 anos nesta terça-feira, 30, e ganhou uma bela homenagem da filha, Rafaella Justus

Rafaella Justus usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para seu pai, Roberto Justus, que completou 70 anos de vida nesta quarta-feira, 30.

Em seu perfil oficial, a jovem compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o aniversariante e ressaltou a admiração que sente por ele. "70 anos. Uma idade marcante da sua vida. Olhando pra tudo o que você construiu, vemos uma trajetória linda, cheia de conquistas e uma família unida, que tem em você um exemplo e um orgulho imenso", escreveu ela no começo do texto.

"Que venham muitos mais anos de saúde, alegria e comemorações! Vamos celebrar muito hoje a noite os seus 70 anos e os 10 anos ao lado da Ana Paula Siebert. Te amo demais papi! Parabéns!", declarou. "Obrigado filha! Te amo demais!", respondeu Roberto Justus nos comentários.

Vale lembrar que Rafaella é filha de Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O empresário também é pai de Ricardo e Fabiana Justus, frutos de seu casamento com Sacha Chryzman, de Luiza Justus, com Gisela Prochaska, e Vicky, com a atual esposa, Ana Paula Siebert.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Rafa Justus opina sobre a 'idade certa' para namorar

Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil no Instagram para interagir com os seus fãs. Na ocasião, ela foi questionada por um seguidor sobre a 'idade certa' para namorar. "Eu tenho certeza de que essa pergunta veio porque disse em um podcast que tô solteira e encalhada", começou.

Aos 15 anos, a jovem, então, decidiu dar o seu ponto de vista sobre o assunto: "Não tem idade certa. Na adolescência a gente tem que ter muita responsabilidade e maturidade para entender que o namoro não é o centro da sua vida. [Tenho] amizades, sonhos, uma vida pela frente. É entender isso antes de qualquer coisa", pontuou.

Leia também:Roberto Justus chega aos 70 anos com fortuna estimada em R$ 1 bilhão